Pripadnici GSS-a Novi Grad uspješno su pronašli teško bolesnog muškarca

Pripadnici Gorske službe spašavanja Novi Grad Sarajevo uspješno su pronašli nestalog muškarca D.Š. (1968.) s područja naselja Briješće, nakon više od 24 sata od njegovog nestanka i višesatne organizovane potrage.

Kako su saopćili iz GSS-a, riječ je o teško bolesnoj i slabo pokretnoj osobi, što je dodatno otežalo potragu.

- Ipak, na osnovu analize kretanja i prikupljenih informacija, procijenjeno je da je nestala osoba prešla cca 45 km. U trenutku pronalaska, osoba je bila iscrpljena i izgladnjela, te joj je odmah pružena adekvatna pomoć - naveli su.

Istaknuto je da je potraga pokrenuta odmah nakon prijave, koju su zaprimili OKP PU Novi Grad Sarajevo i Operativni centar Službe za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo.

Veliki doprinos

U akciji je učestvovalo 18 pripadnika i pripadnica GSS-a Novi Grad Sarajevo, koji su, kako navode, maksimalno angažovano i profesionalno pristupili pretrazi terena.

- Posebno se ističe njihova kreativnost u pretrazi i donošenju odluka na terenu, što je značajno doprinijelo pronalasku osobe. Veliki doprinos dali su: Služba civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, kroz koordinaciju i podršku na terenu; PU Novi Grad Sarajevo i OKP Novi Grad, kroz operativni rad i razmjenu informacija; Građani i privrednici sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, koji su nesebično ustupili svoje sisteme video nadzora - dodali su.

Snažna koordinacija

Iz GSS-a su posebno naglasili visok nivo svijesti građana o značaju organizovanog sistema zaštite i spašavanja, što se ogleda kroz brzu reakciju i saradnju s nadležnim službama.

- Zahvaljujući ovoj snažnoj koordinaciji i podršci zajednice, potraga je uspješno okončana. Gorska služba spašavanja Novi Grad Sarajevo zahvaljuje svim učesnicima i građanima na podršci, uz poruku da zajedničkim djelovanjem gradimo sigurniju zajednicu za sve - zaključili su iz GSS-a Novi Grad.