Odlazak "crvenog islamiste": Po njima se ništa neće znati

U Sarajevu su se protekle sedmice desila dva događaja koja se mogu smatrati međašima postkomunističkog perioda bošnjačke nacionalne politike, piše thebosniatimes.ba.

Jedan je nemio događaj, ali i kao takav događaj zavrijeđuje dužnu pažnju. Radi se o dženazi rahmetli Rusmira Mahmutćehajića koji je pripadao plejadi aktera i kreatora moderne (post)komunističke bošnjačke politike.

Politički razlazi sa Alijom Izetbegovićem

Drugi događaj bi trebao bio mio, koliko god su politički događaji u Sarajevu davno prestali biti takvi. Radi se o kongresu Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) koji je održan u subotu, 11. aprila, u Sarajevu, kojim je ujedno obilježeno 30 godina djelovanja te stranke.

Kongresu je prisutvovao i osnivač i njen dugogodišnji lider Haris Silajdžić. I on je kao takav pripadnik plejade političara koji su u postkomunističkom periodu kreirali nacionalnu politiku Bošnjaka.

Koliko god se političke karijere Mahmutćehajića i Silajdžića vremenski podudarale oni su bili u dubokoj konfrontaciji. Obojica su bili kadar SDA i kao takvi postali ministri u prvoj postkomunističkoj Vladi Bosne i Hercegovine. Nakon što su se konfrontirali, a Silajdžić postao premijer vlade, Mahmutćehajić se povukao sa svih državnih funkcija. Obojica su napustili SDA i žestoko se ideološki konfrontirali sa Alijom Izetbegovićem, da bi obojica formirali svoje stranke. Naime, malo je poznato da je Mahmutćehajić utemeljitelj Bosanske patriotske stranke (BPS) čiji je predsjednik Sefer Halilović. To je stoga što je Mahmutćehajićev stil djelovanja bio da bude “čovjek iz sjene”.

Dok je Silajdžić osnovao Stranku za BiH. Za razliku od Mahmutćehajić koji je samo podržavao propali projekat BPS-a, Silajdžić je kao lider S za BiH dosta uspješno uspijevao parirati SDA-u, pa čak i pobjediti Sulejmana Tihića kao kandidata ove stranke za bošnjačkog člana državnog Predsjedništva. Ali valja napomenuti da se to desilo tek nakon smrti Alije Izetbegovića. Za svog života Alija je bio nepobjediv.

Mahmutćehajića i Silajdžića se može reči da su im “usta bila puna Bosne”. Samo im je rahmetli Abdulah Sidran mogao parirati u tome.