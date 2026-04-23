Vehabović-Rudež za "Avaz": Mnogo je stresa i frustracija kod ljudi, zločin počine i oni kojima nisu uspostavljene dijagnoze

Šokirani smo, zaprepašteni, ogorčeni ili sekundarno traumatizirani nakon vijesti o stravičnim slučajevima ubistava i samoubistava, ali svaki od tih slučajeva je specifičan, kazala je za "Avaz" psihologinja Nermina Vehabović-Rudež. Komentirajući događaje iz Višegrada i Srebrenika, koji su ponovo šokirali bh. javnost, Vehabović – Rudež kaže da su uzroci svake tragedije negdje duboko i iza informacija koje imamo u ovom trenutku.

- Nikad ne znate da li je neko bio ovisnik, je li imao neke psihičke smetnje, je li se sve desilo u afektu … puno je stvari koje trebamo uzeti u obzir kad hoćemo tražiti uzrok. To je najgori čin jedne osobe prema drugoj, posebno prema bliskoj osobi, ali nažalost dešava se. Možda više da pričamo kakvo nam je mentalno zdravlje sveukupno, gdje su frustracije i stresovi koji se kupe, šta porodice trpe, a ne prijavljuju – dodaje Vehabović – Rudež.

Podsjeća da smo svjedoci brojnih slučajeva nasilja u porodici, a mnogi od njih ostaju neprijavljeni, u nekim slučajevima žrtve nasilja čak i mole da takvi događaji ne budu prijavljeni.

- Ponekad i neliječeni ljudi, kojima nisu ni uspostavljene dijagnoze, počine takve zločine. Nisu prepoznati ili se zataškavalo. Živimo u 21. vijeku, ali i dalje vladaju tradicionalni stavovi da je sramota je otići psihologu ili psihijatru. Neću piti lijekove, jer postat ću ovisan – rečenica je koju čujemo i od obrazovanih ljudi. I onda se čudimo ubistvima – ističe Vehabović – Rudež.

Uz sve manjkavosti koje ima, ponekad očekujemo nemoguće od sistema kakav imamo, potvrđuje naša sagovornica, jer su u zadnje vrijeme procedure mnogo brže.

- Uvijek možemo biti budniji nego što jesmo, ali ne bih rekla da smo toliko loši u sistemu. Više je pitanje šta sistem nudi i kakve su ideje kako bi se ovaj život trebao živjeti. Mnogo je frustracija kod ljudi, mnogo mladih je frustrirano. Ima puno kocke i droge, toga ima i u drugim državama, samo treba vidjeti sisteme kojima ćemo raditi prevenciju. Kako ćemo udaljiti kockarnice, uz koje imamo i online klađenje, a ljudi svjedoče da je teže kockanje od droge. I kockarski dugovi ili nervoza mogu biti jedan od uzroka da postanem neuračunljiv u trenutku i da svaku prepreku nastojim ukloniti, bez razmišljanja o kome se radi. Ne bih rekla da sada imamo tolike propuste u sistemu. Više ih je u kvaliteti života. Želimo više nego što možemo. Svi žele veće plate, bolje živote, ljudi su u kreditima …- kaže psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.