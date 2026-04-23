Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZDRAVSTVO

Nemar vlada inicira štrajkove u nekoliko kantona

Mi već tri godine od Vlade FBiH tražimo da dogovorimo koeficijente i najnižu satnicu, koji će vrijediti na području FBiH

Protesti zdravstvenih radnika u Tuzli bili su i u martu. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

23.4.2026

Sindikat doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu do kraja mjeseca će čekati stav Vlade u vezi s povećanjem koeficijenata za obračun plaća za ljekare specijaliste i subspecijaliste, a ako zahtjev Sindikata ne bude prihvaćen početkom maja stupit će u generalni štrajk. Odluku o stupanju u generalni štrajk usvojio je i Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije SBK, gdje slijedi postupak mirenja između vlade i sindikata.

Očekuju pregovore

U Kantonu 10 očekuje se početak pregovora o aneksu kolektivnog ugovora, a ako oni ne urode plodom, u štrajk će i doktori iz ovog kantona. Uz već najavljene radničke proteste i tinjajuće nezadovoljstvo dijela braniteljske populacije, te uposlenih u državnim institucijama i agencijama, naredne dane obilježit će i protesti uposlenih u zdravstvu.   

- U oba kantona, TK i SBK, do štrajka je doveo nemar vlada koje pokušavaju zaobići Sindikat doktora u pregovorima o pravima doktora. Obje vlade su prava doktora stavile u kolektivne ugovore koji se odnose na ostale zdravstvene radnike, bez konsultacija sa sindikatima doktora, kojima zakon o reprezentativnosti daje pravo da zastupaju svoje članove. Do bijesa doktora je dovelo upravo to što ih vlada ignorira – kaže za „Avaz“ predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Marina Berberović.

Zbog neuporedivo lošijeg statusa u odnosu na evropske zemlje, pa i region, protekle godine obilježio je masovni odlazak zdravstvenih radnika iz BiH.

Loš status

- Međutim, kod nas je najveći problem omjer plaća unutar FBiH, gdje su razlike i 40-50 posto. Mi već tri godine od Vlade FBiH tražimo da dogovorimo koeficijente i najnižu satnicu, koji će vrijediti na području FBiH, ali imamo potpuno ignoriranje i zbog toga smo i u sudskom sporu. Mi danas od 10 kantona imamo 2 ili 3 koji imaju ujednačene koeficijente, svi drugi su različiti. To dovodi do nezadovoljstva, migracije doktora unutar FBiH, ali i do odlaska van BiH – ističe Berberović.

Berberović: Masovni odlazak zdravstvenih radnika. Screenshot

U Sarajevu dogovor, ali borba ne prestaje

Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo za sutra je najavio protestnu šetnju od „Vječne vatre“ do zgrade Vlade KS, ali je jučer postignut dogovor o povećanju plaća uposlenima u ovom kantonu. 

- Obavještavamo vas da je nakon intenzivnih pregovora s pregovaračkim timom Ministarstva zdravstva, ZZO KS i Vladom KS postignut dogovor o povećanju plata. Ovo povećanje predstavlja rezultat našeg zajedničkog pritiska, istrajnosti i jedinstva koje smo pokazali u proteklom periodu. Naglašavamo da borba za dostojanstvo radnika u zdravstvu ovim ne prestaje – poručio je predsjednik Sindikata Senad Sadiković. 

# SINDIKAT
# TUZLANSKI KANTON
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.