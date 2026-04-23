Nemar vlada inicira štrajkove u nekoliko kantona

Sindikat doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu do kraja mjeseca će čekati stav Vlade u vezi s povećanjem koeficijenata za obračun plaća za ljekare specijaliste i subspecijaliste, a ako zahtjev Sindikata ne bude prihvaćen početkom maja stupit će u generalni štrajk. Odluku o stupanju u generalni štrajk usvojio je i Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije SBK, gdje slijedi postupak mirenja između vlade i sindikata.

Očekuju pregovore

U Kantonu 10 očekuje se početak pregovora o aneksu kolektivnog ugovora, a ako oni ne urode plodom, u štrajk će i doktori iz ovog kantona. Uz već najavljene radničke proteste i tinjajuće nezadovoljstvo dijela braniteljske populacije, te uposlenih u državnim institucijama i agencijama, naredne dane obilježit će i protesti uposlenih u zdravstvu.

- U oba kantona, TK i SBK, do štrajka je doveo nemar vlada koje pokušavaju zaobići Sindikat doktora u pregovorima o pravima doktora. Obje vlade su prava doktora stavile u kolektivne ugovore koji se odnose na ostale zdravstvene radnike, bez konsultacija sa sindikatima doktora, kojima zakon o reprezentativnosti daje pravo da zastupaju svoje članove. Do bijesa doktora je dovelo upravo to što ih vlada ignorira – kaže za „Avaz“ predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Marina Berberović.

Zbog neuporedivo lošijeg statusa u odnosu na evropske zemlje, pa i region, protekle godine obilježio je masovni odlazak zdravstvenih radnika iz BiH.

Loš status

- Međutim, kod nas je najveći problem omjer plaća unutar FBiH, gdje su razlike i 40-50 posto. Mi već tri godine od Vlade FBiH tražimo da dogovorimo koeficijente i najnižu satnicu, koji će vrijediti na području FBiH, ali imamo potpuno ignoriranje i zbog toga smo i u sudskom sporu. Mi danas od 10 kantona imamo 2 ili 3 koji imaju ujednačene koeficijente, svi drugi su različiti. To dovodi do nezadovoljstva, migracije doktora unutar FBiH, ali i do odlaska van BiH – ističe Berberović.