Klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop šest šehida agresije na Bosnu i Hercegovinu

Na Šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici danas je klanjana kolektivna dženaza i ubavljen ukop posmrtnih ostataka šest žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Nakon vjerskog programa i obavljenog podne-namaza, dženazu za četiri identifikovane i dvije NN osobe predvodio je muftija tuzlanski, dr. Vahid-ef. Fazlović.

– Ovdje smo uvijek s velikom odgovornošću prema Bošnjacima koji su istrajni i koji žive u Vlasenici u svim džematima. U šehitlucima smo uvijek s dubokom sjetom u duši, ali ovdje se uzima i opomena. Vezani smo za sve naše šehide. U našim šehidskim mezarjima je mnogo opomene i tu je poziv za sve nas da ne posustajemo. Mi smo na ispravnom putu, zahtjevamo istinu i pravdu i molimo Allaha dž.š. da se ona ispuni – kazao je muftija Fazlović.

Podsjetio je da se već godinama ponavlja da se traga za još oko 700 šehida koji nisu pronađeni, šehida Vlasenice.

– Dijelimo tu bol s njihovim porodicama. U ovom danu poručujemo onima koji su preuzeli obaveze, da institucionalno obave sve poslove koji su vezani za istraživanja, pronalazak i identifikaciju svih onih koji su ubijeni. I ove godine smo osjetili koliko su Bošnjaci u Vlasenici preneraženi. Upravo se ovih dana šire mnoge laži. Ko to čini? Čine to oni koji su 90-ih godina ubijali djecu. Među hiljadama ubijenih Vlaseničana su stotine ubijene djece. Tada su ubijali djecu svojih komšija, a danas lažima truju svoju djecu – poručio je danas iz Vlasenice muftija tuzlanski, Vahid-ef. Fazlović.

Među prisutnima danas su bili i Hamdija Fejzić, predsjednik Organizacionog odbor za obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, zastupnik u Narodnoj skupštini entiteta RS, Ramiz Salkić, te federalni ministar izbjeglica i raseljenih osoba, Nerin Dizdar.

– Veliki je broj dešavanja, od aprila do septembra, što se tiče Podrinja, a to je period najtežih dana agresije na BiH. I zločin genocida se desio u julu, tako da nam je u tom periodu najveći broj obilježavanja sjećanja na naše ubijene. Mi ovim činom šaljemo poruku da nećemo nikada zaboraviti na naše ubijene i nestale i da ćemo ih uvijek tražiti, te da ćemo istrajati u tome – poručio je Fejzić.

Salkić je naglasio da se Bošnjaci, dokle god da žive na ovim prostorima, moraju sjećati dana kada su Bošnjaci preživjeli brojne masovne zločine.

– Na svim tim mjestima moramo biti i prisjećati se naših ubijenih. To je naša obaveza. Moramo mladima prenositi šta se dešavalo u agresiji na Republiku BiH. Sjećanje nije samo radi žrtava, nego i radi onih koji su činili zločine i radi njihovih potomaka, tako da znaju šta su njihovi preci radili – riječi su Ramiza Salkića.

Mnistar Dizdar je kazao da je svaka dženaza podsjetnik, sjećanje i uspomena.

– Naša obaveza prema ubijenima je vječna. Apelujemo na sve one koji imaju i mrvu svijesti da omoguće da se pronađu ubijeni, da otkriju te lokacije. Znamo da Podrinje u svojim utrobama krije hiljade žrtava genocida. To je u konačnici interes svih i to je minimum ljudskosti koju treba pokazati. Imamo jedan opći problem pokušaja negiranja genocida, vidimo posljednje inicijative koje dolaze od režima RS. To je jedna velika civilizacijska sramota i sramota za te ljude – ističe ministar Dizdar.

Na dženazi svake godine do sada bio je prisutan i Ismet Topalović, koji tvrdi da je prva civilna žrtva agresije na BiH, odnosno kada je počeo napad na Vlasenicu.

– Radio sam ovdje kada je došla vojska. Samo sam Božijom milošću ostao živ. Dragi Allah me zadužio da ovdje dolazim na svaku dženazu. Sve moje kolege su pobijene. Stalno ih se prisjećam i stalnom učim hatme. Te rane nikada neće zamladiti. Ko god da nešto zna, mora da kaže te informacije, da se sve te porodice smire – kazao je Topalović.

Dvije žrtve čija identifikacija DNK analizom nije bila moguća do sada ekshumirane su na lokalitetima Drum (Vlasenica) i Tabine Njive (Kladanj). S obzirom na to da se, prema raspoloživim informacijama, radi o žrtvama iz Vlasenice, uz saglasnost Islamske zajednice i Tužilaštva BiH, donesena je odluka o njihovom ukopu pod oznakom NN na današnjoj kolektivnoj dženazi.

Kada su u pitanju žrtve koje su identifikovane, utvrđeno je da se radi o žrtvama koje su nestale 1992. i 1995. godine na području Srebrenice, Donje Kamenice i Vlasenice.

Jedna od žrtava koja je danas ukopana je Ahmet (Mujo) Musić rođen 1939. godine u Vlasenici. On je nestao 1995. godine nakon pada Srebrenice, a njegovi su ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Kamenica kod Zvornika još 1998. godine. Porodica Ahmeta Musića sve do sada nije imala snage dati saglasnost za identifikaciju jer su posmrtni ostaci bili nekompletni. Ipak, nakon što je ranije ukopao brata, Musićev sin je izrazio želju da konačno i oca spusti u mezar pored njega.

Konačan smiraj je pronašao i Haso (Bajre) Imširović, rođen 1946. godine u Vlasenici. On je nestao 1995. godine na području Donje Kamenice, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2006. godine prilikom ekshumacije žrtava iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Ove godine je ukopan i Ibro (Šefke) Durmić, rođen 1961. godine u Vlasenici. On je nestao na ovom području 1992. godine, a njegovi su posmrtni ostaci ekshumirani u augustu 2025. godine na lokalitetu Jelovački potok.

Na istom lokalitetu su pronađeni i posmrtni ostaci Lutve (Sulje) Kučića, rođenog 1954. godine u Vlasenici. On je nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine kasnije, uz posmrtne ostatke Durmića.

U Vlasenici je do sada identifikovano i ukopano 1.350 žrtava, od čega je 830 žrtava ubijeno u genocidu 1995. godine, dok je 537 žrtava ubijeno tokom 1992. godine.

Ekshumacije su izvršene na 200 lokacija, a na 23 lokaliteta otkrivene su masovne grobnice. Tokom 2017. godine otkrivene su posljednje masovne grobnice žrtava Vlasenice i to na lokalitetima Jelovačka česma iz koje je ekshumirano 20 žrtava te Tugovo iz koje je ekshumirano 11 žrtava.

U augustu 2025. godine otkrivena je zajednička grobnica upravo na lokalitetu Jelovački potok, odakle su ekshumirane dvije žrtve koje su danas pronašle svoj konačni smiraj. Institut za nestale osobe BiH još uvijek traga za 363 osobe s ovog područja.