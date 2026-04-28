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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH

Komšić na obilježavanju 33. godišnjice 101. motorizirane brigade: "Očuvanje države i sjećanja je obaveza novih generacija"

Program obilježavanja započeo je polaganjem cvijeća na spomen-obilježje ispred zgrade Općine Novi Grad Sarajevo

Sa obilježavanja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

28.4.2026

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obilježavanja 33. godišnjice formiranja 101. motorizirane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, održanoj u Multimedijalnom centru u Općini Novi Grad Sarajevo.

Program obilježavanja započeo je polaganjem cvijeća na spomen-obilježje ispred zgrade Općine Novi Grad Sarajevo, gdje je član Predsjedništva BiH Komšić, kao nekadašnji pripadnik ove ratne jedinice, odao počast poginulim pripadnicima brigade.

U obraćanju tokom manifestacije član Predsjedništva BiH Komšić je ukazao na značaj obilježavanja godišnjice za bivše pripadnike brigade, porodice poginulih boraca i šehida te ratne vojne invalide, naglašavajući da iskustvo pripadnosti ovoj jedinici trajno obilježava život svakog njenog člana. Istaknuo je da ovakva okupljanja potvrđuju postojanje patriotskog duha, uključujući i među mlađim generacijama, te da imaju važnu ulogu u očuvanju kulture sjećanja.

Govoreći o aktuelnom političkom trenutku, član Predsjedništva BiH Komšić upozorio je da sigurnosni izazovi nisu u potpunosti nestali, te da su i dalje prisutne politike koje dovode u pitanje stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine, kroz pokušaje osporavanja njene državnosti i najave podjela.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić naglasio je na kraju i to da ovakva obilježavanja imaju i snažnu simboličku vrijednost za nove generacije, jer ukazuju na žrtvu i opredijeljenost prethodnih generacija da brane državu, uz poruku o važnosti očuvanja njenog suvereniteta i integriteta.

# ARMIJA RBIH
# ŽELJKO KOMŠIĆ
# SVEČANA AKADEMIJA
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