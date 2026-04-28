Komšić na obilježavanju 33. godišnjice 101. motorizirane brigade: "Očuvanje države i sjećanja je obaveza novih generacija"

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obilježavanja 33. godišnjice formiranja 101. motorizirane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, održanoj u Multimedijalnom centru u Općini Novi Grad Sarajevo.

Program obilježavanja započeo je polaganjem cvijeća na spomen-obilježje ispred zgrade Općine Novi Grad Sarajevo, gdje je član Predsjedništva BiH Komšić, kao nekadašnji pripadnik ove ratne jedinice, odao počast poginulim pripadnicima brigade.

U obraćanju tokom manifestacije član Predsjedništva BiH Komšić je ukazao na značaj obilježavanja godišnjice za bivše pripadnike brigade, porodice poginulih boraca i šehida te ratne vojne invalide, naglašavajući da iskustvo pripadnosti ovoj jedinici trajno obilježava život svakog njenog člana. Istaknuo je da ovakva okupljanja potvrđuju postojanje patriotskog duha, uključujući i među mlađim generacijama, te da imaju važnu ulogu u očuvanju kulture sjećanja.

Govoreći o aktuelnom političkom trenutku, član Predsjedništva BiH Komšić upozorio je da sigurnosni izazovi nisu u potpunosti nestali, te da su i dalje prisutne politike koje dovode u pitanje stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine, kroz pokušaje osporavanja njene državnosti i najave podjela.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić naglasio je na kraju i to da ovakva obilježavanja imaju i snažnu simboličku vrijednost za nove generacije, jer ukazuju na žrtvu i opredijeljenost prethodnih generacija da brane državu, uz poruku o važnosti očuvanja njenog suvereniteta i integriteta.