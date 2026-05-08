Helez žestoko o paradi u Moskvi: "Autokrate glume antifašiste pred kamerama"

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez uputio je oštre kritike povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom na Crvenom trgu u Moskvi, ocijenivši da se radi o "paradi licemjerja" na kojoj, kako tvrdi, autokrate pokušavaju sebe predstaviti kao branitelje slobode i antifašizma.

Helez je naveo da je teško zamisliti "ciničniji politički teatar" od događaja na kojem se, prema njegovim riječima, okupljaju političari opsjednuti kultom vođe, kontrolom društva i gušenjem demokratskih vrijednosti.

– Antifašizam za njih nije vrijednost, nego kostim koji se oblači jednom godišnje pred kamerama – poručio je Helez.

Posebno se osvrnuo na prisustvo Milorada Dodika, Nenada Stevandića i Siniše Karana, navodeći da će se na tribinama naći zajedno s predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, kojeg je opisao kao simbol političke represije u Evropi.

Helez tvrdi da je riječ o političarima koji bi, kako navodi, "najradije disciplinovali svaku kritiku, medije, sudove i opoziciju", dok istovremeno obilježavaju pobjedu nad ideologijom koja je upravo to činila.

– Ovo nije skup državnika koji slave slobodu. Ovo je okupljanje političkih relikata koji bi najviše voljeli da građani imaju pravo glasa samo dok glasaju "ispravno" – naveo je Helez.

Dodao je i da dio evropskih i zapadnih lidera godinama pokazuje "kukavičku blagost" prema autoritarnim pojavama, upozorivši da popuštanje autokratama i tolerisanje separatističkih politika dodatno produbljuje krize i ohrabruje nove pritiske na demokratiju.