Subota za pamćenje u Pionirskoj dolini: Velika porodična zabava povodom Dana Kantona Sarajevo

Povodom Dana Kantona Sarajevo, u subotu od 11 do 14 sati Pionirska dolina postaje mjesto porodične zabave i proljetnog druženja za sve generacije.

Preduzeće Park i Vlada Kantona Sarajevo pripremili su besplatan program za djecu, roditelje i starije posjetioce, uz različite edukativne i zabavne sadržaje.

Manifestacija počinje simboličnom sadnjom stabala, nakon čega slijede muzički i zabavni sadržaji, nastupi animatora, karaoke program i brojna iznenađenja za najmlađe.

Posjetioci će moći učestvovati u eko radionicama, kreativnim aktivnostima, sportskim sadržajima i društvenim igrama, kao i edukativnim programima o zaštiti prirode.

U programu učestvuju i različite organizacije, uključujući službe hitne pomoći, gorsku službu spašavanja i komunalna preduzeća.

Za djecu su pripremljeni face painting, likovne radionice i adrenalinski sadržaji poput zip line avanture.

Tokom događaja bit će organizovane i degustacije domaćih proizvoda, voćnih salata i slatkih delicija, uz podršku brojnih partnera i udruženja.