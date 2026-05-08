Zijad Krnjić pod istragom zbog blokade novog graničnog prijelaza u Gradišci

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića, nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske, zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prijelaza Gradiška.

Zaprimljena je prijava u skladu sa standardnom procedurom, formiran je predmet i dat u rad postupajućem tužiocu radi provjere osnovanosti navoda iz prijave – saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Krivična prijava

Privredna komora Republike Srpske podnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić, kao član Upravnog odbora UIO BiH, kroz glasanje protiv izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prijelaza na mostu u Gradišci.

U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu.

Iz Privredne komore Republike Srpske ranije su istakli da iz ranijih javnih istupa proizilazi da je Krnjić bio svjestan mogućih posljedica, ali da je ipak nastavio sa istim stavom u odlučivanju.

Krnjić odbacio optužbe

Podsjetimo, Krnjić je odbacio optužbe kada je saznao za krivičnu prijavu. Pravilnik će odobriti, nakon što se na dnevni red, najprije, uvrste novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske, ističe, ne pristaju. Kolegama zamjera i to što, zbog neodržavanja sjednica Upravnog odbora, brojne važne teme stoje u ladicama.

- Prema obračunu za 2025. godinu Republika Srpska duguje Federaciji Bosne i Hercegovine 151.859.000 KM i po koeficijentima za drugi kvartal, u druigom će imati još 30 više. Mene zanima funkcionisanje UO i teme iz indirektnog oporezivanja i to je značajan dio većih problema - istakao je Zijad Krnjić, član Upravnog odbora UIpriO BiH.

Postojećim zahtjevima, Krnjić je dodao i nove.

- Sad sam predložio na sjednici, tražim određene podatke oko prometa na GP Gradiška, kada ih dobijem, neka zakažu redovnu sjednicu, riješićemo sve odmah - konstatovao je Krnjić.

Upravni odbor UIO BiH imao je pet pokušaja postizanja saglasnosti u vezi otvaranja ovog GP.