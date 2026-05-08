Ulicama Banje Luke prošetali maturanti treće generacije medrese "Reis Ibrahim-ef. Maglajlić"

Banjalučka medresa "Reis Ibrahim-ef. Maglajlić" svečanom akademijom u Banskim dvorima i defileom kroz centar grada ispratila je treću generaciju maturanata i maturantica.

Riječ je o najmlađoj odgojno-obrazovnoj ustanovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i jedinoj koja djeluje na području entiteta RS. Interes za ovu školu iz godine u godinu raste, a u potpunosti se finansira iz Fonda Bejtul-mal.

Tradicionalni defile počeo je ispred džamije Ferhadija, a završen je u Banskim dvorima, gdje je održana svečana akademija.

Maturanti i maturantice ističu da su zadovoljni školovanjem u Banjoj Luci i poručuju da bi sve ponovo ponovili.

- Moj brat je bio u prvoj generaciji maturanata banjalučke medrese, a ja sam u trećoj. Tokom školovanja u medresi osjećali smo se kao jedna porodica - kazala je Ajna.

Novo svjetlo

Muftija banjalučki Ismail-ef. Smajlović poručio je da ispraćaj maturanata znači dolazak mladosti na društvenu scenu koja može donijeti novo svjetlo Banjoj Luci, banjalučkom muftiluku i cijeloj Islamskoj zajednici.

- Odgovorno rukovodstvo u muftijstvu ponosno je na činjenicu da roditelji svoju djecu usmjeravaju ka mektebima i medresama. To može biti nova snaga za napredak u svim oblastima života. Dobro je da su danas s nama i predstavnici vlasti i da zajedno svjedočimo opredijeljenju mladih za učenje i rad. To nam treba u svim džematima i obrazovnim ustanovama, ali i u društvu u cjelini - poručio je Smajlović.

Dodao je da mladi ne trebaju izbjegavati izazove.

- Mnogo je mjesta gdje poroci današnjice uzimaju danak mladima. Zato škola i učitelj moraju ostati naša nada - istakao je.

Važan identitet grada

Direktor medrese Muris-ef. Spahić naglasio je da ova škola predstavlja važan dio identiteta grada na Vrbasu.

- Uspostavom medrese u Banju Luku je došla mladost. A dolaskom mladosti u grad vratio se i život - rekao je Spahić.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić istakao je značaj događaja.

- Na ovaj način se šalje pozitivna poruka o tome kakva je Bosna i Hercegovina - naveo je Hurtić.

Oko 95 posto učenika dolazi iz džemata s područja RS-a. Medresa je osnovana prije šest godina, a interes za nju i dalje raste.