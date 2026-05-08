BHRT pokreće zakonske procedure ako RTRS u roku ne isplati sredstva po presudi

Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHRT-u isplati 5,4 miliona KM i troškove postupka, v.d. generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović izjavio je za Fenu da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a.

Poručio je da vidi jedino kako je pokrenuta "bjesomučna kampanja koja nema veze s istinom".

Podsjetio je da je rok za uplatu sredstava 10. maj i da će, s obzirom da ne očekuju da će uplata biti izvršena, BHRT putem zakonskih procedura zatražiti realizaciju te presude.

Karamehmedović je naveo da ukupan dug RTRS-a prema BHRT-u iznosi skoro 107 miliona KM i da je na bazi apelacije Ustavnog suda BiH koju je prihvatio Vrhovni sud RS utvrđeno da je BHRT oštećen.

Pošto je riječ o tek prvoj pravosnažnoj presudi, dodao je da očekuju da i ostale presude budu u korist BHRT-a po istom principu.

Također, istakao je da neizvršavanje sudskih odluka podrazumijeva i krivičnu odgovornost i da se BHRT neće ustručavati ni od korištenja tog pravnog lijeka.

Karamehmedović je rekao da će od Regulatorne agencije za komunikacije tražiti da zaštiti BHRT i da reaguje na kampanju koja se vodi protiv njih.

Poručio je da niko nema namjeru da gasi RTRS, ali da BHRT već godinama pokušava da ostvari svoja prava na bazi zakona iz 2005. za koji su glasali svi poslanici tadašnjeg saziva Parlamentarne skupštine BiH, uključujući i one iz RS-a.