Helez: Izetbegović je najavio blokade i to je jako opasno

- Bakirova izjava jeste opasna i najava je blokade. Visoki predstavnik je dužan da kaže kako da se dalje postupi ukoliko dođe do blokade. Logičan scenarij jeste, ukoliko Izetbegović ne podrži čovjeka iza kojeg stoji većina, da se to podvodi pod termin blokada - rekao je Helez.

Riječi je bilo i o izjavi predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da oni "u ovim historijskim okolnostima grčevito brane zemlju" i da bez njih nema nove Vlade FBiH. Helez je poručio da je to najava blokade.

Potpisani sporazum

Helez smatra da je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) intervenisao baš zbog blokada koje su bile zastupljene u prethodnom periodu.

Govorio je i o sporazumu s SNSD-om, a na pitanje zašto misli da se SNSD promijenio preko noći, on je kazao da imaju obećanje koje su dobili.

- Jedan od razloga zbog kojeg smo ušli u sporazum sa SNSD-om jeste upravo taj kontrolni paket i zato što imaju većinu u Narodnoj skupštini RS. Ovo što smo do sada viđali je da su SDA i SNSD ranije odugovlačili u procesu formiranja vlasti. Sada smo svjedoci bržeg procesa što nikada do sada nije bilo. Ja sam volio da se vlast formirala prije nove godine, ali pred formiranjem smo Vijeća ministara tri mjeseca nakon izbora i mislim da je to dobar znak - istakao je Helez.