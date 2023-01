Povećanje od pet posto nije dovoljno za kesu namirnica

- Nema zakona o sindikatima. Na osnovu tog zakona svako bi morao imati, a ovako radi ko šta kako hoće. Povećanje od pet posto je smiješno. To je pojedeno do aprila mjeseca prošle godine - kaže Selimić.

Ne prihvataju

Predsjednik Sindikata policije KS Sadik Ećo kaže da povećanje od pet posto nije dovoljno.

- Policijskom službeniku je to povećanje od 44 KM. Šta se može sa 44 KM uraditi.

Namješteniku je to od 38 do 44 KM, higijeničarke neće ni marke dobiti, jer su im mali koeficijenti. Mi to ne prihvatamo i to po nama nije uredu. Tražili smo da povećanje svima bude linearno povećanje od 120 KM. Oni sa većim koeficijentom će dobiti od 150 do 200 KM, ministri, premijer će dobiti po 200, a policijski službenik 44 – kaže Ećo.

Protest koji je bio najavljen je odgođen jer, kako kaže Ećo, čekaju formiranje nove Vlade KS kako bi krenuli u nove pregovore.