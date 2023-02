Šarović: Opozicija u RS nije dobro odigrala ovu utakmicu

Gost Mreže na FTV bio je Mirko Šarović, bivši predsjednik SDS-a, stranke koja je nakon njegove smjene nevidljiva, a u političkim procesima je postala nebitna.

Na početku kaže da postoji neki načelan dogovor programa oko određenih prioriteta novog saziva Vijeća ministara.

- Reforme, članstvo u EU, ekonomija, razvoj i nekoliko drugih stvari koje su dio prioriteta, ali je problem što je to uvijek načelno, a to je vjerovatno iz razloga da bi bilo što manje otvorenih pitanja ili onih razlika koje se vide na detaljima. Mislim da vjerovatno nekim partnerima u vlasti odgovara da sve bude načelno. Ako je sve načelno onda je to za njih odlična varijanta. U suštini ključni problemi se ne čačkaju. Oni su svi negdje u zraku. Ti problemi će da dođu kasnije. Jednom broju partnera ili najmanje jednom odgovara ova varijanta. Ovakav način konicpiran gdje su partneri skoro nezamjenjivi naredne četiri godine onda će taj partner ili neki drugi da vode onu svoju politiku na način kako oni to znaju. To je jedan od velikih problema, što je bilo ključno za neke od partnera da se formira Vijeće ministara na ovakav način, bez detaljnog programa. To znači neminovnu, permanentu krizu.

Šarović: Dodik igra svoju igru

Smatra da se najviše SNSD-u žurilo da se formira Vijeće ministara.

- Imao je nekoliko velikih izazova kada je priželjkivao da neki događaji ne dođu tako rano, koji bi mu možda mogli pokvariti aranžman sa Vijećem ministara i zbog toga je priželjkivao da se uđe što prije. Onaj ko ima batinu u ruci sa četiri delegata on diktira sve u zemlji u naredne četiri godine i nezamjenjiv je. On je to priželjkivao i ostvario je. Mislim da je nadmudrio sve, da je postigao ono što je priželjkivao.

Šarović navodi da Dodik igra svoju igru i da u toj igri on pobjeđuje.

- Postoji više razloga, a mislim da neke lekcije nismo do sada naučili. Mislim da je on isti. Kakav god je, možemo da ga slavimo, volimo, ne volimo, ta priča da će se on popraviti je zabluda. On je uvijek isti i igra onako kako on misli da treba i zbog toga i pobjeđuje. Uvijek je na granici crvenih linija. Problem je što nismo naučili osnovne lekcije. Bez konkurencije i bez mogućnosti smjenjivosti u ovoj zemlji mi ćemo prizivati tu permanentu krizu. Mislim da je to greška svih onih koji su to dozvolili. Opozicija u RS što nije odigrala dobro ovu utakmicu. Nadigrani smo, moram priznati. Ali i nekim strankama koje su u Parlamentu BiH. I one su svojim djelovanjem doprinijele da Dodik dominira.

O koaliciji stranaka iz Federacije kaže da ne poznaju u dovoljnoj mjeri Dodika.

- Možda mu za početak vjeruju, ali mislim da će se to zaista brzo osjetiti na Vijeću ministara. Dolazi jedan vrlo težak period.

Šarović pojašnja da će, kada su u pitanju određeni projekti, za novac značajno pitati velike finansijske institucije.

- Pitanje je hoće li odblokirati te velike projekte. Ne znam šta Evropljani o tome misle. Drugo je pitanje podrške partnera unutar Vijeća ministara oko određenih projekata. Mislim da će se oni nadmudrivati u tome ja tebi jedno, ti ćeš meni nešto drugo. Mislim da će na sceni biti pogodbeno Vijeće ministara i da će te varnice već da krenu. Očekujem probleme i krizu po tom pitanju. Ako se zapne odmah po pitanju tih projekata onda slijedi niz drugih koji će da budu na čekanju i onda ćemo imati sličnu situaciju kao i dosadašnje Vijeće ministara. Ne priželjkujem to, ali ne vidim preveliki prostor za neki zamah ovog Vijeća ministara.

U SDS-u nema dovoljno energije koja bi trebala da se vidi

Kada je riječ o Upravi za indirektno oporezivanje kaže da je to interni dogovor SNSD-a i HDZ-a.

- Nema jasnog glasa ni HDZ-a ni SNSD-a da su to oni nešto dogovarali. Niko ne ustupa određenu poziciju koja je vrlo važna, UIO može da se mjeri sa Centralnom bankom. Do sada je na toj poziciji je bio predsjednik hrvatskog ili srpskog naroda, da bi to ustupio onda morate da dobijete nešto slično tome, nešto vrlo važno. Ne vidim u tome ništa sporno jer svako nastoji da bira ono što misli da je važno. Ako bih ja mijenjao Upravu, ja bih tražio Centralnu banku. Ja ne pripadam onima koji prave neke teorije. Ako mi neko dozvoli da ako mijenjam UIO, a tražim nešto drugo, ja bih tražio najviše. Ne želim da govorim u tuđe ime, ali ja nikada ne bih tražio neku perifernu agenciju ili tijelo, tražio bih najviše jer bi to bilo korisno za one koje predstavljam.

O pobuni u SNSD-u kaže da je očekivana.

- Ja nisam očekivao da ta pobuna sada izvede nešto. U stranci koja je na vlasti i drži sve resurse teško dolazi do pobuna. Niko se ne buni kada se dijele mjesta, resursi. Naivno je očekivati nešto drugo. Nema razloga da pobune bude i dalje. Taj mehanizam uspješno funkcioniše dok ste na vlasti. Da je Dodik izgubio to bi palo kao domine. Ali kada ste u vlasti nema potrebe da bilo šta rizikujete.

Šarović kaže da je njegov subjektivan osjećaj da SDS ne treba nikome, da nema dovoljno energije koja bi trebala da se vidi.

- Ja sam izgubio izbore, zato nisam zagalamio. U stranci su smatrali da nismo uspjeli i da prve konsekvence treba da povuče šef stranke i ja sam smatrao da je to logična posljedica takvog rezultata. Da sam postupio drugačije, vjerovatno bi to bilo protumačeno kao moj pokušaj da po svaku cijenu ostanem na čelu stranke. To ne bi bilo dobro ni za SDS, a ni za mene lično. Čini se da smo vrlo mlaki i neprepoznatljivi što je loše za opoziciju generalno, ali i za SDS.