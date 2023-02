Vukanović: HDZ i SNSD će samljeti Osmorku

Gostujući u emisiji Face to Face Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini RS poručio je da je Draško Stanivuković postao Dodikova desna ruka.

- Neprijatelj naroda je i moj neprijatelj. Rekao sam Stanivukoviću: “Bježi od Dodika”. Stanivuković je prešao crvenu liniju, nije sam pobijedio Dodika. Stanivuković je ucijenjen i korumpiran. Ucijenjen je kriminalom koji je počinio, Dodik uživa kada vidi da Stanivuković govori ono što je on govorio godinama. Ne ulazim u Stanivukovićev privatni život i spekulacije o snimku. Ne interesuju me njegove veze, orijentacije, djevojke i ostalo, firma sina Željke Cvijanović izvodi radove na terenima Novaka Đokovića, bez tendera - to je hajdučija – rekao je.

Draško oduševljen Dodikom

Ističe da Stanivuković pravi sportske terene onako kako je Dodik pravio Andrićgrad.

- Stanivuković je napravio dil, jedna familija s drugom familijom. Draško je oduševljen Dodikom, ušao je u prljave poslove, počeo je da se dila s tajkunima, uništio je centar Banje Luke. Dodiku sam nalazio stanove po Moskvi, a da ne znam šta se radi po Banjoj Luci. Stanivuković priča kako je bogat, a Dodik sve kontroliše. Pitanje za tu srbendu i patriotu: “Jesmo li mi napravili Agenciju za lijekove RS-a?”

Mišljenja je da Dodik za svoju moć treba zahvaliti Kristijanu Šmitu i međunarodnoj zajednici.

- Šmit popušta Dodiku zato što je to dobro naplatio. Šmit je nakon posjete Srbiji promijenio politiku prema Dodiku. Dodik je došao na vlast bukvalno na američkom tenku i ne može nikako preskočiti na ruski. Dodik sluša Zapad, radi za njih, pravi krizu kad treba, uništava sve što treba. Drago mi je da je Dodik na nevjerovatan način uspio da namagarči Bakira Izetbegovića. Bakir je mislio da će ga Dodik spasiti i Bakir je dao slamku spasa Dodiku, a onda ga je Dodik nokautirao – ocijenio je Vukanović.

Razgovarao s Nikšićem

Pojašnjava da je zvao Nikšića da razgovaraju, da je tražio šansu da dadne šansu onima koji su pristojni i korektni.

- HDZ i SNSD će samljeti Osmorku, a mi i Osmorka bi samljeli HDZ. Nikšić mi je rekao da sam u pravu i da se nađemo u Sarajevu. Ja sam došao i nije mi se javljao satima, a kada se javio rekao je da žuri u Konjic. Preko Vojina Mijatovića su se dogovorili s Dodikom, Mijatović je odradio odličan posao za Dodika. Ja jesam srpski nacionalista, ali volim ovu zemlju. Mijatović je isti kao Stanivuković i Nešić, svi rade za Dodika. Mijatoviću do BiH stalo k’o do lanjskog snijega. Dodik će uraditi krupne stvari koje mu traže stranci – rekao je Vukanović.

Smatra da će Vijeće ministara ući u krizu oko proslave 1. marta.

- SDA će biti opasna opozicija, volio bih da ljudi kada pričaju o Kosovu uspostave neke standarde. Pećku patrijaršiju čuva policija, na sjeveru Kosova se živi dobro finansijski, Srbija im sve plaća. U Orahovcu je geto i teror, tamo ljudi žive u strahu, prepušteni su sami sebi, ne znam kako opstaju. Za njih su Palestinci u pojasu Gaze slobodni ljudi. U Gračanici se živi normalno. Među mojim precima ima ljudi koji su prihvatili Islam i kako ja sada da mrzim nekoga – zaključio je Vukanović.