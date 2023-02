Efendić: Moguće je da Vlada FBiH ostane u tehničkom mandatu

Semir Efendić, predsjednik Stranke za BiH, bio je gost ovosedmičnog Dnevnika D na Federalnoj televiziji.

Efendić je na početku rekao da je delegat SzBiH bio suzdržan kod izbora rukovodstva Doma naroda Parlamenta BiH.

- Iz razloga što je Klub Bošnjaka imao dva kandidata, to je bio jedan od razloga. S druge strane, jedan od kandidata je i na američkoj listi.

Bilo je više razloga zbog kojih smo bili suzdržani. Apsurdna je činjenica da se skoro pet mjeseci nakon izbora završava proces konstituisanja zakonodavnih organa i to govori u kakvom sistemu živimo - rekao je Efendić.

On je pojasnio da je prije sjednice Doma naroda bila sjednica Kluba na kojoj je bilo nastojanje da Klub Bošnjaka, kao i klubovi Srba i Hrvata, ima jednog kandidata.

- I u toj diskusiji gospodin Smajić je, kao i još jedan broj delegata u tom Klubu, nakon što je prvo to predložio Safet Softić, istakavši da je Šefik najiskusniji i da bi trebao biti u rukovodstvu Doma naroda, kolega Smajić je to podržao smatrajući i uvjeravajući ostale kolege da bi stranačke stvari tu trebalo ostaviti po strani i imati jednog kandidata.

Međutim nije se to desilo, bila su dva kandidata i on na kraju nije glasao ni za koga - kazao je Efendić.

O izboru Kemala Ademovića kaže:

- Interesantno, upravo u danu kada premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže da nije uredu da većinski narod bira predstavnika Hrvata u Predsjedništvu BiH, u istom tom danu HDZ bira predstavnika Bošnjaka u rukovodstvo Doma naroda BiH.

To ustvari pokazuje svu apsurdnost cijele situacije, etničkog principa uopće uspostave vlasti. I ovo što mi nemamo formiranu vlast u petom mjesecu nakon izbora i ne znamo kad ćemo imati je posljedica etničkih elemenata u našem sistemu koji nisu sami po sebi demokratski.



Najviše čudi djelovanje međunarodne zajednice

Efendić smatra da će se priča o legitimnom predstavljanju zloupotrebljavati sve dok ne budemo imali demokratski sistem.

- Najviše čudi djelovanje međunarodne zajednice. Nakon 20 i nešto godina otkada je Dejton počeo da se primjenju vidi se da je kočnica koja se ne može prevazići svi ti etnički elementi uneseni u naš Ustav.

I umjesto da međunarodna zajednica usmjerava stvari u pravcu stvarne demokratije gdje biraju građani, gdje se formira vlast većinom onih koji su izašli na izbore, uz određene parametre i mogućnosti zaštite vitalnih nacionalnih interesa kroz druge domove parlamenta itd.

Kod nas se oba doma uključuju u sam proces izbora i u tom sistemu je nemoguće da demokratija funkcioniše. Najviše čudi djelovanje međunarodne zajednice koja ovim dovodi BiH u jednu zaista opasnu situaciju. Ovakva politička agonija koja traje decenijama ne može završiti dobro.

To bi morali znati iz međunarodne zajednice i umjesto ovoga što pokušavaju u naš Ustav unijeti još više etničkih elemenata, kako je to učinio visoki predstavnik, oni bi morali tragati za pravom demokratijom - naveo je Efendić.

Istakao je da izbor političara koji su na crnoj listi pokazuje neprincipijelnost međunarodne zajednice u odnosima u BiH.

- Morali bi oštrije reagovati. To njihovo stavljanje nekog na crnu listu moglo bi, između ostalog, da podrazumijeva da ti ljudi ne mogu putovati u EU. Samo kada bi im se ta sankcija izrekla oni bi već bili u nemogućnosti da obavljaju velike državne funkcije. Ustvari, međunarodna zajednica nema pravog rješenja i mislim da lutaju.

U ovom sistemu u kojem zaista ne odlučuju građani nego etničke grupe, sve se na neki način podvede pod taj etnički interes pa se onda može prodati i to da je neko ko je na crnoj listi dobar zato što je iz tog i tog naroda. Ovo je pogrešan put kojim ide BiH.

Nadam se da će to i međunarodna zajednica shvatiti ili da ćemo shvatiti mi u BiH. Ili ćemo, prije ili kasnije, svi završiti u jednom mnogo većem problemu nego što je ovo danas - ističe Efendić.

NES je naš primarni koalicioni partner

Na pitanje kako će se Stranka za BiH ponašati na nivou Federacije odgovara:

- Mi smo kao stranka ranije istupili iz većine iako smo bili dijelom razgovora za formiranje državne vlasti. Zbog djelovanja Milorada Dodika, donošenja zakona u NSRS-u o državnoj imovini itd., mi smo iz te većine istupili.

S druge strane, u Federaciji smo ostali dio dogovora stranaka koje su nastojale da postignu jednu vrstu programa djelovanja u narednom mandatnom periodu. Vrijeme prolazi, izgleda da ove političke probleme još nismo spremni na ozbiljan način prihvatiti i početi rješavati, ali u isto vrijeme naši građani imaju svakodnevne probleme koji su najviše vezani za ekonomiju i ono što smo mi tražili i insistirali najviše da na tom nivou entiteta gdje se najviše nadležnosti iz oblasti ekonomije i nalazi, da se izradi konkretan program mjera.

To je bio naš uslov za učešće. Evo danas je izabrano rukovodstvo Federacije i ponovo imamo to miješanje etničkih i demokratskih momenata. Neka vidi malo i visoki predstavnik šta je ovdje važnije - da li je važnije imati većinu u jednom od klubova naroda ili većinu oba doma Parlamenta.

Efendić je naveo da je potpisan sporazum između stranaka koje imaju parlamentarnu većinu u oba doma.

- Ukoliko one budu imale mogućnost, one će formirati Vladu. Dio toga je i Stranka za BiH. Međutim, može se desiti da zbog odluke visokog predstavnika ponovo dođemo do jedne vrste blokade što je postala svakodnevnica.

Pa ili da nastavi ova Vlada koje je već četiri godine u tehničkom mandatu, da ne bude nikakvog dogovora ili da se pravi neka druga vrsta dogovora ili da se jednostavno uvaži većina u oba doma Parlamenta. Mislim da u tom slučaju se može vidjeti sva apsurdnost te odluke koju je donio visoki predstavnik - kazao je on.

Ističe da je SzBiH, prije svega, potpisala sporazum sa NES-om da će zajednički djelovati na nivou FBiH, BiH i kantona.

- To je naš primarni koalicioni odnos. Kao takav blok smo pristupili strankama Osmorke sa kojima smo razgovarali o programu.

Naglasili smo da nismo spremni davati potpise kao neki vid peticije bez da se završi program koji smo najavili. Naročito smo insistirali na jednom broju prioriteta i to su stvari koje su uglavnom usaglašene. To još treba usaglasiti sa HDZ-om - dodao je Efendić.

Povjerenje među strankama

On je kazao da nemaju najbolje iskustvo da stranke različito tumače svoje odnose.



- Zbog toga je bolje imati potpisan sporazum koji definiše odnose unutar koalicije. I to je bio naš uslov kako bi smo gospodina Nikšića kandidirali za premijera. Ne mislim da je ceh platio Pokret Za nove generacije, na kraju je Zlatko Miletić izabran u Dom naroda.

Zapravo ta stranka je svo vrijeme insistirala da sva mjesta koja pripadaju Hrvatima ne popunjava HDZ već i druge stranke. SDP je to doživio na svoj način i rekao da neće s njima više surađivati. Došlo je do dogovora da Osmorka funkcioniše na način da postoje dva bloka gdje su sa jedne strane NES i SzBiH sa svojim partnerima - rekao je Efendić.

Efendić je kazao kako nema razgovora u smislu pravljena neke nove većine.

- Mi se ne mislimo ponašati tako neodgovorno, pregovarati u isto vrijeme na više strana. Mi smo stavili svoj potpis na taj sporazum na nivou Federacije i nećemo mi biti uzrok ako to propade. Ako propade tek onda možemo razgovarati o nekim drugim opcijama - naveo je on.

Kazao je i da smatra kako postoji povjerenje između stranaka Trojke, ali ne i prema Stranci za BiH i NES-u.

- S druge strane mi imamo povjerenje sa svojim partnerom. Zato se i potpisuju sporazumi.

Ako i budemo djelovali zajednički, mi ćemo morati odgovarati za svoj dio posla, a oni za svoj. Nije to takav stepen povjerenja među strankama gdje bi mi mogli stajati iza svega što se radi - rekao je predsjednik Stranke za BiH.

Stranka za BiH nije više ono što je bila

Naglašava da SzBiH nije opterećena time da po svaku cijenu mora biti dio vlasti.

- Moramo ostati dosljedni svojoj politici. Ako budemo dio vlasti, ona će morati imati neke rezultate - istakao je Efendić.

O kandidaturi Nihada Uka za premijera KS-a kaže da ga ne poznaje dovoljno.

- Ukoliko Trojka želi sama da pravi vlast u Kantonu Sarajevo, neka to uradi. Mi nemamo mišljenje kao oni da je protekla Vlada radila dobro. Mi možemo sudjelovati ukoliko postignemo politički dogovor - naveo je on.

Navodi da Stranka za BiH nije više ono što je bila.

- Način rada, posebno u proteklih osam godina, nije davao nikakve rezultate, osim za nekolicinu ljudi koji su bili rukovodstvo stranke. Mi sada djelujemo drugačije. Neki ljudi se naravno u tome ne snalaze i neće biti dio toga. Moramo se transformisati i biti opet velika stranka - zaključio je Efendić u Dnevniku D Federalne televizije.