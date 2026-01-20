Ramić: Silajdžić je izgubio tri puta, njegova preporuka nije prednost Efendiću

SDA-ov Edin Ramić gostujući na televiziji N1 faktički je otvorio medijski rat između njegove stranke i Semira Efendića i SBiH-a.

Ramić pripada strukturi unutar SDA koja je jako bliska predsjedniku Bakiru Izetbegoviću. Komentirajući kandidature za Predsjedništvo BiH, Ramić je kazao da je još rano i da SDA neće prije maja objaviti svog kandidata.

Komentirajući kandidaturu Semira Efendića, na kojeg su u SDA računali kao podršku, Ramić je dao vrlo zanimljiv komentar.

Upitan da li njegova kandidatura može štetiti kandidatu SDA, Ramić je rekao ovo:

- Ne znam, meni je interesantno da je faktički njegov argument to da je dobio saglasnost od Harisa Siladžića za kandidaturu. Dakle, 2006. godine je on srušio Aprilski paket kako bi te godine pobijedio na izborima za Predsjedništvo. I ovih 20 godina imamo poremećene odnose u BiH, bez ikakvog napretka, daleko smo od tih '100 posto BiH' (što je bio slogan SBiH-a, op.a.), daleko smo od građanske BiH.

U međuvremenu, Silajdžić je izgubio izbore od Alije Izetbegovića, Sulejmana Tihića i Bakira Izetbegovića. Dakle, ima jednu pobjedu i tri poraza. Tako da nisam siguran da ta preporuka znači i prednost Efendiću - naveo je Ramić.