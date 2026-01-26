NiP žestoko o Efendiću: Kako neko ko za 16 godina nije riješio tri lokalna problema sebe vidi kao člana Predsjedništva države?

Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić uvijek i iznova javlja se kao vrhovni sudija svega što se dešava u državi, napadajući institucije, ljude i procese, uvjeren da svi ne znaju i ne valjaju; osim njega. Problem je što iza te samouvjerene retorike stoji duga lista neriješenih višedecenijskih lokalnih problema, poručili su Općinske organizacije Naroda i Pravde.

- Za četrnaest godina mandata, u 21. stoljeću, Efendić nije uspio riješiti pitanje pitke vode u ulici Stjepana Tomaševića, Lepenički potok i podvožnjak u Buća Potoku, koji danas, sasvim opravdano, postaje simbol institucionalne nemoći i izgovora.

Posebno je važno podsjetiti da je tadašnja stranka Semira Efendića upravljala Kantonom Sarajevo do 2018. godine. U periodu kada su općinska i kantonalna vlast bile politički usklađene nije došlo ni do jednog sistemskog rješenja u navedenim slučajevima. Danas, kada vlast u Kantonu vrše druge političke strukture, Efendić govori o nadležnostima i to isključivo onda kada on treba izbjeći vlastitu odgovornost.

Istovremeno, kada se grade transverzale, kružni tokovi i velike saobraćajnice, koje su u isključivoj kantonalnoj nadležnosti, Efendić se slika, objavljuje i prisvaja zasluge, predstavljajući ih kao općinske, odnosno, svoje vlastite, uspjehe. Kada dođe do problema, nadležnosti postaju opravdanje za nečinjenje. Takav je slučaj i sa podvožnjakom u Buća Potoku, gdje Efendić upire prstom u sve osim u sebe. S obzirom na to da su on i njegova stranka zajedno vladali Kantonom i Općinom od 2012. do 2018. godine, postavlja se logično pitanje da li je problem zaista u nadležnostima ili u nesnalaženju i neznanju - poručili su.

Kako kažu, ako se već godinama prisvajaju projekti koji nisu u nadležnosti općine, onda je red da se preuzme i odgovornost za probleme na istoj toj teritoriji.

- Ne može se birati samo ono što je politički isplativo. Zbog svega navedenog, postavljamo pitanje na koje javnost ima pravo čuti odgovor: Kako neko ko za 16 godina nije riješio tri lokalna problema sebe vidi kao člana Predsjedništva države? Ako neko ne zna urediti vlastitu kuću, ne može voditi ni zgradu, a kamoli državu“, poručuju iz Općinske organizacije Naroda i Pravde.