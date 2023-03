Helez: SDA ide u nepovratan pad, Vučić sve bliži Trivić

Državni ministar odbrane BiH Zukan Helez gostovao je večeras na Face TV kod Senada Hadžifejzovića, gdje je otkrio i niz obavještajnih podataka agencija kojima ima pristup zbog pozicije koju obnaša.

Helez se na početku gostovanja osvrnuo na sankcije koje je američki State Department uveo bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije u BiH Osmanu Mehmedagiću.

Kraj jedne priče

- Ovo je kraj jedne priče. Osmica je prvo bio problem sam sebi jer se davno spoznalo da nema adekvatno obrazovanje za poziciju koju obavlja. Javnosti je jasno da je radio za jednu porodicu i koristio resurse državnih kompanija. Ono što je trebalo raditi tužilaštvo BiH uradila je američka administracija - rekao je Helez.

Smatra da je Tužilaštvo imalo elemenata da samo nešto uradi u slučaju bivšeg direktora OSA-e.

- Mislim da je davno zaslužio da bude vanredno smijenjen. Ja sad od te agencije dobivam najsvježnije podatke u onoj mjeri u kojoj smatraju da treba, a to tako ranije nije bilo. Ministar odbrane mora da zna šta se dešava u svijetu i državi. Mi imamo obavještajnu vojnu službu koj to fantastično radi za nas. OSA bi trebala da služi svima i konačno su počeli da rade svoj posao - kazao je Helez.

Govorio je državni ministar odbrane i o poziciji Stranke demokratske akcije za koju smatra da ostaje opozicija.

"SDA ide u nepovratni pad"

- SDA ide u nepovratan pad. Ono što bih savjetovao SDA je da vide gdje su problemi i da vide kako da se vrate na političku scenu jer sad niko neće sa nama osim onih koji im vjerovatno nešto duguju. Predstavnici međunarodne zajednice neće sa njima da sarađuju. Ako misle dobro svojoj stranci trebaju kongres i promjene. Puno obrazovanih ljudi je napustilo SDA i nisam siguran da imaju kapaciteta da naprave promjene i ljudi koji će to preuzeti - smatra Helez.

Govorio je i o situaciji koju je zatekao u ministarstvu koje vodi u aktuelnom mandatnom periodu.

- Frapantan podatak je da 180 osoba ima službene telefone u mom ministarstvu. Meni su donijeli telefon koji sam vratio. Kako da ga uzmem a vrijedi pet penzija. Kako? Ja kao ministar imam pravo do 500 KM telefona. Znači ja trošim penziju. Ima potrebe, imamo generale. Imate civilne službenike, od vozača, referenata. Mislim da bismo trebali pokazati malo više poštovanja prema ovoj državi - istakao je.

Najave Čovića

Komentirao je i najave lidera HDZ-a Dragana Čovića koji je najavio da će nova federalna Vlada biti formirana do 6. aprila.

- Što se tiče HDZ-a i Osmorke to je dogovoreno i sigurno. Pobjednici su oni koji naprave koaliciju. Ova grupacija ima većinu u oba doma i danas sam razgovarao sa Satlerom. SDA ima regularno izabranih 8, a treba 13 ljudi. Ljude su vozali u gepeku, pa ih kupili. Onda su ih platili. To je realno tako, nije optužba. Postavljaju premijere, ako ne slušaju da ih ubiju. Dobili su oni i njihova rodbina pozicije. Ako je taj glasao pa njegova supruga ili dijete dobiju posao u državnoj firmi, to je očigledno - rekao je ministar odbrane BiH.

Smatra da lider SDA ne zna s kim će formirati vlast jer je "navikao da se last fomira tek za godinu dana" te da ni sa glasovima SBiH i NES-a nemaju potrebnu većinu u Parlamentu FBiH.

- Kad odu sa SDA i DF-om imaju 47. Fali im tri glasa. Neće HDZ sa njima. Oni su računali na SDP. SDP je dva puta izbacio HDZ iz vlasti, a oni su bili sa njima. Nenad Nešić je na zadnjem Vijeću ministara imao 20 tačaka dnevnog reda za BiH, a ja nijednu. Da je protiv BiH htio da radi ne bi niti jednu predložio. Lako se posvađati, to možemo svi. Sad je ovo neka nova dimenzija - poručio je.

Vučić se okreće Trivić

Istakao je da je SDA do sada "30 godina delegirala svoje kadrove na čelo BH Telecoma, Elektoprivrede BiH, Autocesta FBiH te zavoda zdravstvenog osiguranja".

Komentirao je Helez i posljednje u nizu zapaljivih retorika lidera SNSD-a i predsjednika RS Milorada Dodika koji najavljuje secesiju.

- One informacije koje dobijam redovno od agencija govore da se Vučić okreće Jeleni Trivić i vidjet ćete šta će se dogoditi u narednom periodu. Zarobila se ova vlast na čelu sa Dodikom. Nimalo to nisu sjajne vijesti za Dodika. Posjeta Cvijanović Milanoviću i Plenkoviću to je da se pokuša spasiti da se premosti most prema Vučiću - kazao je Helez.

Smatra da SBiH i NES pozicije drže dijelom aktuelne koalicije.