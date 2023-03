Političari godinu presipaju priču iz šupljeg u prazno: Ima li volje da se pomogne građanima

Navršila se godina otkako se iz šupljeg u prazno presipa priča o privremenom ukidanju akciza na gorivo, a da joj se, uprkos visokoj stopi inflacije i mukama građana da prežive, ne nazire pozitivan ishod. Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Saša Magazinović (SDP) prestao je brojati sve inicijative, prijedloge, obraćanja i objašnjenja kojima je pokušao izdejstvovati izmjene i dopune Zakona o akcizama.

Usvojen prijedlog

- Ova borba je istovremeno motivirajuća i frustrirajuća. Motivacija je u tome da se uradi nešto dobro za običnog čovjeka, jer ovo nije priča samo o jeftinijem gorivu već i o nižoj cijeni roba i usluga u čiju cijenu ulazi i cijena goriva - kazao nam je Magazinović.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH njegov je prijedlog posljednji put usvojio 31. januara, ali se prepreka ponovo očekuje na sjednici Doma naroda.

- To je bio posljednji korak, a za svaki korak smo se dobro namučili. Bilo je nekoliko poslanika koji su bili protiv. To su poslanici SNSD-a, a čak ni njihovi koalicioni partneri nisu bili protiv. Ono što je obeshrabrujuće su komentari gospodina Milorada Dodika. Ne znam je li problem što to on nije predložio, ali ja sam od početka nudio da bilo ko uzme ovo, a da ću ja podržati - dodao je Magazinović.

Opće dobro

Smatra da u odlučivanju o prijedlozima vezanim za opće dobro – od ukidanja akciza na gorivo, legalizacije kanabisa u medicinske svrhe, do članstva BiH u “Eurotransplantu” i drugih, ne bi trebali biti važni stranka, etnička pripadnost, entitet niti to ko ih je predložio.

- Vlast valjda postoji zbog građana, a ne da čuva pare u budžetu. Podsjećam da su entitetske vlade dale saglasnost i kazale da imaju dovoljno novca. Cijene goriva u tom trenutku su vrlo slične ovima danas, tako da potreba i dalje postoji. Ne mislim da ljudi danas žive bolje nego prije godinu - istakao je Magazinović.

