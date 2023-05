Pavlović: Talas bankrotstva banaka se neće preliti u BiH

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović u emisji „Odgovorite ljudima“, koja se emituje na FTV izjavio je da su ljudi u BiH malo izolovani od svjetskih ekonomskih tokova zahvaljujući čitavom nizu elemenata.

- Bankarski sektori, pogotovo u Americi, su zarobili značajna sredstva u obveznicama koje su niskoprofitabilne, ali apsolutno sigurne. I onda su ljudi koji su prepoznali prilike i mogućnosti da zarade na nekim drugim poslovnim aktivnostima tražili novac nazad – kazao je Pavlović.

Dodao je da dvije banke u SAD su već otišle u bankrot, a treća je još tu.

Depozitni novac

- Jako malo velikih poslodavaca je držalo mnogo novaca. Ista stvar se desila i u Švicarskoj – rekao je Pavlović.

Naglašava da smo mi, u finansijskom smislu, fokusirani sami na sebe.

- Naše banke više nisu strane banke, naše banke su domaće banke. One raspolažu upravo sa depozitnim novcem naših građana i ne vidim nikakve mogućnosti da se taj talas bankrotstva banaka se prelije u BiH – kazao je.

Blokirana banka u Evropi

Pavlović ističe da je panika nastala u momentu kada je Sberbanka došla u situaciju da je bila blokirana u Evropi.

- Pa smo Sberbanku, jednu u Sarajevu i drugu u Banjoj Luci, kroz Agenciju prodali drugim bankama i time je očuvano povjerenje građana koji su držali novac u bankama. Za banku je najveći problem panika. U ovom momentu u BiH nema panike, nema razloga za strah. Meni je žao da neke dodatne prihode koje država ubire kroz inflaciju i UIO ne reinvestira u privredu, a privreda je ta koja treba da nosi razvoj ove zemlje – rekao je.

Naglasio je da u RS ima zabrinutosti, ali da panike za sada nema.

- Zabrinutost je ozbiljna zbog obaveze od 400 miliona maraka po osnovu Bečke berze, ali pošto je poslije bila Londonska berza ja sam apsolutno uvjeren da će Ministarstvo finansija i Vlada obezbijediti da izmire ovu obavezu jer ako ne obezbijede pare doći će u situaciju da više niko ne vjeruje u obveznice RS-a. Vidjeli smo da je premijer Višković bio u Pekingu i pregovarao je sa investitorima sa kojima je potpisan ugovor, ali i sa bankama i fondovima. Jedna stvar je sigurna, Srbija će emitovati 4,7 milijardi eura ove godine obveznica da bi prikupila sredstva za saniranje računa koji im tek stižu na naplatu – kazao je.

Očuvanje kredibiliteta

Dodaje da situacija nije jednostavna, ali je siguran da će Ministarstvo finansija obezbijediti novac po cijenu da ne isplati penzije i plate javnom sektoru.

- Ali će očuvati kredbilitet plasiranih obveznica jer ako to ne urade onda će to biti zaista dugoročni problem za kompletan RS. Ali neće to biti sigurno, previše je to visok ulog za budućnost da ne bi bio obezbijeđen ove godine u redovnoj naplati - zaključio je Pavlović.