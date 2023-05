Konferencija 'Održiva urbana mobilnost' okupila vodeće domaće i međunarodne stručnjake u Sarajevu

U Sarajevu je danas počela dvodnevna međunarodna konferencija "International conference on advances in traffic and communication technologies (ACTC)", a glavna tema je "Održiva urbana mobilnost".



Organizatori ovog naučnog i stručnog skupa su Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u suorganizaciji sa Institutom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, a pod pokroviteljstvom Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Konferenciju su uvodnim obraćanjima otvorili dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu Amel Kosovac, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, direktor Transportne zajednice Matej Zakonjšek, a prisustvovao je i rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj i drugi predavnici akademske i stručne zajednice.

Kako je naglasio dekan Amel Kosovac, ova konferencija predstavlja vrlo značajan međunarodni naučni i stručni događaj, koji je okupio više od 150 učesnika i tako BiH i glavni grad pozicionirao u regionalni, pa i evropski centar u kojem najrelevantniji stručnjaci iz ove oblasti raspravljaju o urbanoj mobilnosti.

- Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu zasigurno je vodeća naučna i stručna institucija u našoj državi i ponosni smo zbog činjenice da smo organizatori ove konferencije. Cilj nam je bio da u Sarajevu okupimo relevantne istraživače, istaknute stručnjake, donosioce državnih odluka i predstavnike industrije iz navedene oblasti, koji će predstaviti rezultate svojih najnovijih istraživanja, te ponuditi iskustva i inovativne ideje za buduća istraživanja i razvoj. Prateći dosadašnja izlaganja siguran sam da smo uspjeli – rekao je Kosovac.

Konferencija je prilika da donosioci državnih odluka i lideri industrije u području urbanog transporta saznaju više o inovativnim rješenjima primjenjivim u praksi, kao i načinu njihove primjene u svojim mikro i makro okruženjima. Ovakva razmjena ideja i iskustava dovodi i do razvoja inovativnih rješenja, međusobne saradnje i jačanja sinergije naučne i privredne strukture, na putu rješavanja kompleksnih problema održive urbane mobilnosti.

Među istaknutim govornicima na konferenciji su Phouthaphone Vorabouth, predstavnik iz japanske Agencije za međunarodnu suradnju (JICA), Amela Ajanović, profesor Tehničkog univerziteta u Beču, Mila Knežević Regionalni projekt menadžer Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Bruno Dalla Chiara, profesor Politecnico Univerziteta u Torinu...

Radni dio konferencije bit će nastavljen sutra na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, a bit će prezentirana 22 naučno-stručna rada, saopćeno je iz Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta.