Skaka je na čelo Grada Sarajeva došao na sumnjiv način, a kriminalom određivao nasljednika

Abdulah Skaka je postao gradonačelnik Sarajeva onim što se kasnije nazvalo afera "Asim". Na kraju je Sud oslobodio optužene zbog toga što je snimak nezakonit, odnosno zato što se snimalo bez znanja osoba koje su se tu nalazile.



Ipak, već sa tim snimkom se znalo da sve sa izborom Abdulaha Skake 2017. godine nije bilo čisto.

Nije bilo čisto sve ni četiri godine kasnije, kada je ponovo došao na red izbor gradonačelnika Sarajeva.

Bogićevo historijsko "ne"

Tadašnji blok okupljen nasuprot SDA je uspio da ubijedi, u društvu cijenjenog, Bogića Bogićevića da bude njihov kandidat za gradonačelnika Sarajeva. Ovaj nekadašnji član Predsjedništva SFRJ, poznat po historijskom "ne" Miloševiću o podizanju borbene gotovosti, kako bi se srušilo tadašnje rukovodstvo u BiH, je jedan od omiljenih političara u BiH.

No, u SDA su bili svjesni da poslije Abdulaha Skake, o čijim se aferama već uveliko pričalo, postavljanje takvog kadra za njih znači dugogodišnji hlad opozicije, pa su se pobrinuli da do toga ne dođe.

Tako bi se pokazalo i da je nova većina nesposobna da ispuni ono što je najavila, a poznavajući principe Bogića Bogićevića se znalo da ako dođe do bilo kakvih problema da neće dopustiti da se provlači kroz medijsko blato, nego će se povući iz borbe.

Davao mito

Nije bio interes SDA da oni dobiju gradonačelničko mjesto, jer bi bilo teško bilo koga uvjeriti dva puta u nizu da su se ljudi preko noći predomislili i podržali SDA, nego samo da pokažu da drugi ne znaju. I zaista, neki vijećnici iz nove većine nisu glasali za Bogića Bogićevića, postojala su i nagađanja o kome je riječ, ali istraga Tužilaštva će sigurno više o tome reći.

Sada je već postalo jasno da je na „promjenu mišljenja“ utjecao tadašnji gradonačelnik Abdulah Skaka, koji je, kako navodi Tužilaštvo KS, davao mito kako se Bogić Bogićević ne bi izabrao na tu funkciju.

Nakon što je propao prvi krug izbora Bogića Bogićevića, vijećnici su u drugom krugu izabrali Bogića Bogićevića, ali je on, onako kako se to i očekivalo, odustao od te funkcije i na kraju je izabrana Benjamina Karić. Da su Skaka i SDA htjeli da izaberu svoj kadar oni bi to i uradili, jer su time što nije izabran Bogić Bogićević već pokazali da mogu obezbijediti ruke, doduše na njima svojstven način.

Pitanje koje se trenutno nameće je koliko je stranka bila involvirana u radnje Abdulaha Skake i da li je vrh bio direktno umiješan. No, iz stranke se uopšte ne oglašavaju o hapšenju svog kadra, kojeg su nakon gradonačelničkog mandata nagradili ambasadorskom pozicijom.