Goražde 30. maja domaćin 'FutureA' festivala za djecu

Goražde će 30. maja biti domaćin velikog dječijeg festivala “FutureA” koji nudi nesvakidašnje sadržaje za djecu i mlade. Na značaj festivala i sadržaje koje će ponuditi, podsjetili su danas u Gradskoj upravi koja je suorganizator ovog događaja sa nizozemskom fondacijom ”Out of area”.



Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović napomenuo je da djecu i mlade očekuje mnoštvo zabavnih i zanimlivih sadržaja.

- To je jedna novina u gradu Goražde kakvu do sada nismo imalli. Festival će biti održan 30. maja u vremenu od 13 do 16 sati na platou ispred Centra za kulturu, u Omladinskoj ulici i na Mostu Alije Izetbegovića. Očekujemo veliki broj goraždanskih mališana ali djece iz susjednih lokalnih zajednica – kazao je Imamović.

Podsjetio je da je Fondacija ”Out of area” iz Nizozemske već dugi niz godina prisutna u BiH, ali i drugim zemljama Evrope te da su do sada učestvovali u mnogim festivalima.

- U BiH svake godine odrede drugi grad za organizaciju 'FutureA' festivala i drago nam je da je među četiri grada ove godine u Goraždu, uz Busovaču, Konjic i Čapljinu. Pozivamo svu djecu da nam se pridruže i uživaju u ovom jedinstvenom događaju – kazao je gradonačelnik Goražda.

Ceremonija otvaranja festivala počinje u 13 sati ispred Centra za kulturu, nakon čega slijedi velika zabava koja će biti organizovana po zonama. Zona pustolovina, zona kreativnsti, zona ljepote, zone za muziku i teatar, zona za sport i igrice te kutak za hranu, samo su neki od sadržaja.

Uz prijatelje iz Holandije dio programa u okviru festivala priredit će će i djeca iz goraždanskih vrtića, članovi Ansambala narodnih igara i pjesama, Karate klub Specijal te goraždanska Rock škola.