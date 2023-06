Dr. Nejra Jonuz-Gušić o ujedima zmija: Imamo dovoljno seruma, ali i građani trebaju biti odgovorni

- Uvijek savjetujemo građanima da se prikladno obuku ako idu u prirodu. To podrazumijeva prikladne čizme, pantalone, majice, jer, i ako bi došlo do ujeda, da to ne bude direktno za kožu - navela je Jonuz-Gušić.

Kako prepoznati otrovnice

Otrovne zmije je lako razlikovati. Tijelo otrovnica je kratko i zdepasto i rijetko prelazi 60-ak centimetara. Glava je široka, srcolika ili trouglasta i uvijek jasno odvojena od tijela naglašeno uskim vratom.

Zjenice su uske ili ovalne, nikada okrugle. Ove zmije karakterizira tamna, vijugava leđna šara, koja može biti kontinuirana ili isprekidana.

Najzastupljenija vrsta

Jedna od najzastupljenijih vrsta zmija u Bosni i Hercegovini jeste poskok, koji je ujedno i najotrovnija i najveća zmija otrovnica u Evropi. Naraste u prosjeku oko 65 centimetara, vrlo rijetko prelazi 90 centimetara.

Najmarkantnija morfološka karakteristika poskoka je roščić koji se nalazi na vrhu njuške. Naseljava gotovo čitavu BiH, od mora do visokih planinskih ekosistema.