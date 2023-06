Nakon presude Ustavnog suda FBiH: Hoće li biti ispravljena nepravda prema bivšim borcima

Zakon o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih prema Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH, prema svemu sudeći, ponovo će biti isporučen u parlamentarnu proceduru.



Ustavni sud FBiH je nedavno, odlučujući o zahtjevu bivšeg federalnog premijera Fadila Novalića za ocjenu ustavnosti Zakona, donio presudu da on nije u skladu s Ustavom. Međutim, u obrazloženju presude je navedeno da zapravo postupak njegovog donošenja nije proveden u skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma i Poslovnikom o radu Doma naroda Parlamenta FBiH.

Velika prašina

Ovaj zakon, koji je lani usvojen po hitnom postupku, i prije samog donošenja podigao je veliku prašinu u javnosti, a odnosio se na ispravljanje diskriminacije prema pripadnicima OSBiH, bivšim borcima Armije RBiH i HVO-a koji su trenutno u službi ili su penzionisani do 2018. godine. Njihove kolege koje su penzionisane do 1. marta 2018. godine trenutno imaju dvostruko više penzije od onih koji su nakon tog datuma otišli u penziju, kao i na one koji će se u narednom periodu penzionisati.

Do 2018. godine koeficijent za izračun tih penzija iznosio je 1,8, a onda je reformom snižen na 1. U međuvremenu, federalni parlamentarci su usvojili zakon prema kojem koeficijent tim kategorijama iznosi 1,29.

Iako se iznosilo da bi taj zakon urušio penzioni sistem, radi se o 2.300 nekadašnjih boraca, 1.700 pripadnika Armije RBiH i 600 pripadnika HVO-a. Na godišnjem nivou bilo bi potrebno oko 6,5 miliona KM, budući da bi prosječna penzija iznosila oko 1.000 KM, a Zakon bi se primjenjivao do 2027. godine.

No, iako je taj zakon stupio na snagu, on se do danas ne primjenjuje. Osim krivičnih prijava protiv bivšeg premijera i svih odgovornih u lancu, više od stotinu bivših boraca je u međuvremenu podnijelo tužbe zbog neprimjenjivanja Zakona i zanimljivo je da su svi kantonalni sudovi u FBiH, izuzev jednog iz Travnika, presudili u njihovu korist.