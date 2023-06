Prve hadžije iz BiH stigle u Medinu, svi dobro i zdravo

Sve hadžije iz Bosne i Hercegovine koje su u Medinu doputovale u prvom današnjem avionu su dobro i zdravo, smješteni su u hotel i već su s ikindija-namazom obišli Poslanikovu džamiju, drugu najvažniju džamiju muslimana.

Manji problemi sa prtljagom

- Putnici prvog aviona koji iz Sarajeva poletio jutros uglavnom su hadžije s područja Muftijstva sarajevskog i u Medinu smo sletjeli prema predviđenom planu, bez ikakvih problema. Transfer od aerodroma do hotela je bio dobro organiziran, smještaj u hotelu uspješno okončan i naše hadžije su već na ikindiji bile u Poslanikovoj džamiji. Desili su se manji problemi s prtljagom naših hadžija i računamo da će to biti riješeno do sutra ujutro - kazao je glavni vodič prve grupe Izet-ef. Čamdzić.

Dodao je kako se, prema informacijama kojima raspolažu, očekuje da će sve hadžije na sabah-namazu moći preuzeti prtljag koji nije stigao njihovim avionom danas.

U tom kontekstu poručio je hadžijama koji tek treba da doputuju da u ručnom prtljagu imaju najnužnije stvari, za dan ili dva, posebno lijekove ako je riječ o hroničnim bolesnicima.

- Sve ostalo je, hvala Bogu, za sada dobro. Hadžije se osjećaju dobro i već se rade planovi za posjetu Revdi, obilazak Uhuda i ostalih znamenitosti Medine - kazao je Čamdžić.

Bit će smješteni u dva hotela

Hadžije će u Medini biti smještene u dva hotela, i u ovom gradu ostaju do 19. juna.

- U današnji dan sve hadžije će napustiti Medinu i započeti hadžske obrede. Bit će to jedna velika i ozbiljna operacija premještaja naših hadžija iz Medine u Meku. Dakle, svih 47 autobusa će krenuti isti dan prema Medini - najavio je Čamdžić.

Večeras je nakon večere i jacije namaza organiziran sastanak s vodičima, gdje su najavljeni planovi za naredna dva dana, a fokus sastanka je bio na detaljima i organizaciji posjete Revdi.

Nakon ponoći stiže i nova grupa sa bh. hadžijama, a sutra će još dva aviona doputovati u Medinu. Prema rasporedu, naredna četiri leta iz Sarajeva bit će 14. i 15. juna.

Ove godine u organizaciji Ureda za hadž i umru iz Bosne i Hercegovine putuje 2.200 hadžija.