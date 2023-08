Koliko su novinari u današnjoj BiH (ne)zaštićeni: Moramo se usaglasiti s EU za koje se vrijednosti borimo

- Od Ustavnog suda niko, posebno oni koji prate njegov rad, ne očekuje čuda, dakle, da stane u zaštitu Ustava i građana, već se on poistovjećuje s politikom. Ono što može biti dobar ispit za ovaj sud jeste pokretanje pitanja ustavnosti odluke o kriminalizaciji klevete jer je, uprkos banalizaciji koju čine vladajući, pozivajući se na zemlje EU u kojima je kleveta kriminalizovana, ozbiljno narušen vrijednosni sistem Evropske unije - kaže Topić.

Kako u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe politička analitičarka Tanja Topić, ovim zakonom ugroženi su svi građani, i to ne samo u manjem bh. entitetu RS već i u cijeloj BiH.

Mehanizam vitalnog nacionalnog interesa je, nakon usvajanja ovih izmjena i dopuna Krivičnog zakona RS, pokrenuo Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS, a procedura nalaže da se u tom slučaju Zajednička komisija ovih dviju institucija pokuša usaglasiti. Ukoliko do usaglašavanja ne dođe, konačnu ocjenu donosi Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u Ustavnom sudu RS.

Dodaje da će usvajanje ovog zakona definitivno sahraniti slobodu izražavanja medija.

- Njegov cilj jeste „staviti flaster“ na usta novinarima koji kritikuju vlast, otkrivaju razmjere korupcije i kriminala. Već sada imamo pristalice aktuelne vlasti koje prizivaju što skorije stupanje zakona na snagu kako bi novinari prestali „lajati“. Mislim da je to ilustracija odnosa vlasti prema novinarima. Naravno, već sad znamo na kome će se ovaj zakon primjenjivati, neće na onima koji su „njihovi“. Ako novinaru nad glavom visi istraga, krivična prijava, ako ne smije objaviti sliku ili dokument koji dokazuje nečiji kriminal bez saglasnosti „aktera“, znači da su mu ruke vezane i da može odložiti novinarsko pero. A kad se taj stepen slobode jednom izgubi, teško ga je ponovo vratiti. Međutim, intencija ograničavanja slobode mišljenja i medija ovdje je prisutna od 2006. godine, provodi se sistemski duže od decenije i sad smo došli u situaciju da ne smijete reći da je car go - ističe Topić.

Predsjednik Kluba novinara u Banjoj Luci Siniša Vukelić navodi da će posljedica ovog zakona biti povećanje autocenzure.

- Ona je već povećana u medijima, to je primjetno. Smanjit će se broj istraživačkih tekstova, mediji neće toliko rizikovati jer im prijeti krivični progon. Kod nas suđenje u krivičnom procesu može da traje i do pet godina. Mogu da vam se, naprimjer, oduzmu računari, telefoni, oprema za rad ako se tretira kao krivično djelo. Mogu da se narede posebne istražne radnje, kao što su prisluškivanje, praćenje, i to sve o trošku države – kaže Vukelić za „Dnevni avaz“.