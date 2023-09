Cvijanović prijeti: Ovo je generalna proba za ono što može da uslijedi

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas u Doboju da je protest građana RS samo "generalna proba za ono što može da uslijedi ukoliko nastave da maltretiraju institucije i građane RS."



- Ovo je miran i dostojanstven skup i naravno da je mogao da bude održan u Sarajevu da ga nisu zabranili njihovi nadležni organi - rekla je Cvijanović.

Na skupu podrške predsjedniku RS Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora "Službenog glasnika" Milošu Lukiću u Doboju, ona je istakla da je ponosna što se ovdje narod okupio, jer zna da "treba da brani institucije i RS."

"Maltretiraju nas"

- Ovo je samo generalna proba za ono što može da uslijedi ukoliko nastave da nas maltretiraju. A maltretiraju nas kada ne dozvoljavaju da Narodna skupština RS obavlja svoj posao, jer je Skupština ta koja donosi zakone, da predsjednik RS ne može da obavlja svoj posao, da potpisuje ukaze, proglašava zakone - istakla je Cvijanović.

Ona je navela da su to sve stvari kojima su svi svjedočili u prethodnom periodu "voljom jednog neizabranog stranca koji je napravio takvu situaciju u kojoj predsjednik RS treba da odgovara za nepostojeće krivično djelo, te poručila da nikakav Šmit nije nadležan da donosi ili mijenja bilo kakve zakone, niti da kreira šta je to u zakonu bitno i šta se to smatra krivičnim djelom."

- Tu odgovornosti nikakve nema. Mi smo ovdje da pokažemo da nam je dosta ove nepravde sa kojom se suočavamo sve ove godine. U Federaciji BiH su živjeli mnogi Srbi koji su tamo stekli svoje penziono pravo i nisu mogli nikada da ga ostvare. Oni su prešli u RS i primio ih je naš Fond penzionog osiguranja - rekla je Cvijanović.

Uskraćivanje penzija

Ona je precizirala da su dospjele obaveze koje su oni dugovali tada bile više od 1,4 milijardi KM.

- Zamislite kakvo je ovo okruženje da nekome ko živi na vašoj teritoriji vi uskratite penziju. Onda imate presude nekog doma za ljudska prava, pa stignete do Strazbura i ponovo ne možete da ostvarite svoje pravo. Mi govorimo onda, dakle, o nečemu što je uređen sistem, a RS je uređen sistem i mi smo na nju ponosni. Ovo je generalna proba i ako treba mi ćemo da se borimo na svaki mogući demokratski i zakonit način za ono što jesu naša institucionalna prava - poručila je Cvijanović.

Ona je istakla da okupljeni danas "brane instituciju predsjednika RS, jer je dosta više da svaki predsjednik RS mora da bude sankcionisan od nekoga."

- I to jeste nepravda i dosta nam je više maltretiranja i nepravde s kojom moramo da živimo sve ovo vrijeme! Mi imamo svoje "ruke" i svoj glas u parlamentu za ono što radimo. Građani RS biraju svoje predstavnike koji djeluju u okviru institucija RS, lokalne zajednice i na nivou BiH. Dakle, oni su ti koji biraju svoje predstavnike i ne može da kaže ništa Šmit, ni bilo koji ambasador da jedan predstavnik jeste dobar i da on ispunjava svoje obaveze, a drugi ne ispunjava - rekla je Cvijanović.