Brojne reakcije na društvenim mrežama nakon paketa koji je Kabiri poslao Karić

Već danima se ne stišavaju reakcije na društvenim mrežama nakon što je direktor Abraham Grupe Amir Gros Kabiri u više navrata pisao gradonačelnici Sarajeva Benjamini Karić.

On je njoj poručivao da podržava Hamas i slao slike ubijene izraelske djece, zbog čega je podnijela prijavu FUP-u. Kabiri je nakon toga joj poslao paket u Vijećnicu, gdje su se nalazile izraelske zastave i poruka da joj neće nikada zaboraviti.

- Na adresu Vijećnice danas je stigao paket Amira Gros Kabirija naslovljen na mene lično koji podmuklim metodama nastavlja svoje pritiske i prijetnje. Trenutno su na licu mjesta policijski službenici MUP-a KS koji sprovode istražne radnje. Želim ovom prilikom da se zahvalim FUP-u i MUP-u KS koji su koordinisano reagovali odmah. Svoju prijavu protiv Amira Grosa Kabirija upotpunit ću pošiljkom koju sam zaprimila - navela je Karić.



Na društvenim mrežama su uslijedili brojni komentari.

"Ako ne bude uhapšen država ne postoji. Mišljenja sam da je ovo čin zastrašivanja i terora", "Samo pogledaj od svog nosa u rane 90-te da vidiš koliko je Izrael i njihove institucije pomogao BiH i očuvanje države, u najtežim trenucima, dok Palestina i PLO nisu znali BiH na mapi naći. Ko je tebe na to mjesto postavo?", "To je bolesnik", "On sve granice prelazi", "Čovjek te kvalitetno trola", "Ovolika količina slobode prelazi crtu", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.