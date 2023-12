U Tuzli održana protestna šetnja: Okupili se porodica i prijatelji vijećnika Muratovića

Simbolično, “pet do dvanaest”, ispred Tužilaštva TK, okupila se neformalna grupa građana Tuzle, kako bi podržali porodicu Damira Muratovića, u njihovom, kako kažu, traganju za istinom o njegovom tragičnom stradanju.

Podsjećanja radi, Damir je preminuo 3. jula 2023.godine u Tuzli. Svi se u Tuzli sjećaju tog dana i nevjerice i šoka koji je uslijedio u ranim jutarnjim satima, nakon saznanja da je Damir izvršio samoubistvo. Pod sumnjivim okolnostima je tragično završio život u zgradi u ulici Drage Karamana 14.

Tuga za čovjekom velikog srca, suprugom, roditeljem, djetetom, bratom, unukom, rođakom, prijateljem, vijećnikom Grada Tuzla, magistrom pedagoških nauka, direktorom i pedagogom “Zavoda za osobe sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju Tuzla” jednaka je, kao i tog dana.

Još vlada nevjerica da je Damir to mogao uraditi sebi, jer je bio pun optimizma i volje za životom. To potvrđuju svi oni koji su ga poznavali, danas okupljeni pred Tužilaštvom.

Navode da su njegov osmijeh i dobrota plijenili i da je uljepšavao dan onome ko bi ga sreo na ulici. “Obećanja je ispunjavao” – prisjećaju se Damirovi prijatelji, koji su došli na skup da traže od Tužilaštva da počne raditi svoj posao oko ovog slučaja.

Današnje mirno okupljanje ispred zgrade Tužilaštva je poruka, kako su nam rekli, da neće odustati od istine, koju traže od pravosudnih institucija.

Porodica Damira Muratovića tvrdi kako su odmah sumnjali da je Damir počinio samoubistvo. Navode da imaju saznanja i brojne činjenice koje upućuju na to i sve dokaze i imena osoba upućenih u ono što se desilo prije i tog dana. Sve su to, kako kažu, dostavili Tužilaštvu i očekuju povratnu informaciju. Do danas nisu dobili niti jedan izvještaj od pravosudnih institucija. Vještačenje telefona, tvrde, čekaju pet mjeseci, što dodatno produbljuje bol i agoniju porodice i kod prijatelja izaziva sumnju.

Poruka sa današnjeg skupa i zahtjev Tužilaštvu je: “Pokažite ovoj državi, ovom gradu da radite po načelima vladavine prava

Ne dozvolite da posumnjamo u Vaš rad i da se ne osjećamo sigurni u gradu gdje živimo i odgajamo djecu. Danas smo tu zbog Damira, ali i zbog sebe, jer niko nije nedodirljiv i nikad ne znamo šta nas čeka sutra. Mi odustati nećemo” – poručeno je, između ostalog, danas u Tuzli, na skupu podrške porodici Damira Muratovića, u njihovom, kako kažu, traganju za istinom o njegovom stradanju.