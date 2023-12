Tragom informacije da je u Rudom zatvorena i posljednja banka: Može narod i bistre supe…

On je vlasnik prijevozničke firme, posjeduje autobuse.

- Otkako je ova vlast sjela u Rudom, ja ne vozim iz ovog grada. Ali nema veze, vozim iz drugih gradova. Svaki dan moram u Višegrad da položim pazar koji sam danas zaradio. I to je u dva pravca 80 kilometara. Eto do čega su nas doveli - ogorčen je Novaković.

Osim toga, on glavnim problemom smatra lokalnu vlast, odnosno prvog čovjeka Općine Dragoljuba Bogdanovića, načelnika.

- To je penzioner iz Kragujevca. Kako će on znati naše probleme, njega ništa ne interesuje. On uzme platu i šta ga briga - kaže Novaković.

Tumarajući užim jezgrom općine, nailazimo na zatvorenu autopraonicu, kafić, razvaljenu kapiju na ulazu u partizansko groblje...

Međutim, načelnik Općine Rudo Dragoljub Bogdanović kaže da nije sve tako crno.