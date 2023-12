Nikšić odgovorio ambasadorici Izraela: Nadležni organi će ispitati legalnost poslovnih pothvata Kabirija

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić odgovorio je ambasadorici Izraela u BiH Galit Peleg, koja je nedavno pisala Vladi FBiH, istaknuvši da će ambasada ove zemlje pratiti krše li se ljudska prava prema državljaninu Izraela Amiru Grosu Kabiriju (Gross).

Povodom toga, Nikšić je u objavi na društvenim mrežama napisao da je zatečen istupima ambasadorice Izraela, te je dodao da u pismu koje je dostavila "nema ni najmanje razine samokritičnosti.

- Vaše insinuacije kako je izvjesni Amir Gross Kabiri izložen "nelegitimnom pritisku" od mene lično ili od pojedinih članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ne bi zaslužile bilo kakav komentar da u svom dopisu niste pokazali zavidan stepen arogancije. Potpuno nediplomatski bezobrazno, u nedostatku bilo kakvih argumenata, dijelite lekcije iz demokratije - napisao je Nikšić.



Nepobitne historijske činjenice

Nikšić je dodao da je zato odlučio ukazati ambasadorici o kojoj zemlji piše "kroz nekoliko nepobitnih historijskih činjenica".

- Ovdje žive generacije Jevreja čiji preci su stoljećima nalazili utočište od progona upravo u Bosni i Hercegovini. Prve jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini ustanovljene su u 15. i 16. stoljeću. I dok su se kod nas razvijale i integrisale u lokalno društvo, uživajući puna vjerska i građanska prava, u drugim dijelovima evropskog kontinenta bili su izloženi masovnim progonima i ubijanju zbog njihovog identiteta.

Tako je u Sarajevu završilo i sačuvana Hagada, djelo izuzetne vjerske i umjetničke vrijednosti, nastalo u Španiji u 14. stoljeću. Nadam se kako Vam je poznata činjenica da je vjerovatno jedino mjesto duhovnog hodočašća Jevreja u Evropi smješteno u Bosni i Hercegovini. Radi se o grobu duhovnog velikana, rabina Moše Danona u Stocu. O grobu i danas, kao i decenijama prije, brigu vodi lokalna muslimanska porodica s posebnim osjećajem ponosa i poštovanja - piše Nikšić.



Propagandistička pristranost

Nastavlja da su državljani BiH u najtežim periodima nacističke okupacije za vrijeme Drugog svjetskog rata riskirali svoje živote kako bi zaštitili svoje sugrađane Jevreje.

- Tim više je žalosno kako s visokim stepenom ostrašćenosti i propagandističke pristrasnosti u Vašem dopisu stojite iza prijetnji i uvreda koje gospodin Kabiri već mjesecima upućuje gradonačelnici Sarajeva, Benjamini Karić. Aluzije koje iznosite kako kritika ponašanja gospodina Kabirija ima ikakvu poveznicu s njegovim jevrejskim identitetom su potpuno neutemeljene i manipulatorske. Vaše jednostrano tumačenje dešavanja i pokušaj pravdanja skandaloznih postupaka gospodina Kabirija, kojem je izgleda, nažalost, umjesto Vaše, potrebna profesionalna pomoć, najbolje oslikava ukupnu politiku Države Izrael posljednjih mjeseci - napisao je.

Kako kaže, Kabiri, "umjesto bahatosti koju pokazuje, a koju Vi dodatno podgrijavate", treba shvatiti da se kao gost u BiH, treba educirati o običajima i odnosima u našoj zemlji.

- Da se raspitao, shvatio bi da se mi ovdje možemo možda međusobno svađati, ali da to ne znači da ćemo trpiti da bilo ko, pa bio on i državljanin Izraela, može doći vrijeđati i prijetiti građanima ili zvaničnicima naše države. Da se oko nečega i složimo pošto u svom dopisu zazivate vladavinu prava, uvjeravam Vas da ću poduzeti sve raspoložive aktivnosti kako bi se propisi u Bosni i Hercegovini odnosili jednako na svakog našeg građanina, ali i one koji kao stranci žive i rade u Bosni i Hercegovini - rekao je premijer FBiH.

Legalnost poslovnih pothvata

Nikšić je istakao da će nadležni organi ispitati legalnost "poslovnih pothvata" Kabirija, kao i svih drugih poslodavaca i investitora u BiH.

- Kad su u pitanju dešavanja u Palestini i Izraelu kojih se također dotičete, nemam nikakve obaveze da Vama polažem račune, ali se nisam ustručavao jasno i nedvosmisleno javno osuditi gnusne zločine Hamasa na teritoriji Izraela 7. oktobra ove godine. Istovremeno, bez ikakvog suzdržavanja ću ponoviti da reakcija Izraela na ovaj zločin nema nikakvo utemeljenje u međunarodnom pravu, niti se radi o legitimnoj akciji i primjerenom odgovoru.

Svjedok sam stradanja civila, prije svega djece i žena ne tako davno kod nas u Bosni i Hercegovini, te nikada neću šutjeti na slične i gore zločine bilo gdje u svijetu. Ubijanje hiljada žena i djece, staraca, uskraćivanje hrane, struje, vode i osnovnih potrepština nema nikakve veze s praksama slobodnog svijeta. Konačno i ti lideri sve glasnije i sve jasnije okreću leđa izraelskoj politici ognja i mača koja traje već mjesecima, te pozivaju na obustavu vojnih aktivnosti čije mete i žrtve su dominantno civili Palestine - dodao je.