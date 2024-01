Šta BiH mora uraditi do marta: Hoće li nam EU progledati kroz prste

Dodaje da su i izmjene Izbornog zakona BiH jedan od 14 prioriteta, ali i osjetljivo pitanje koje će zahtijevati mnogo više kompromisa i razgovora, kako bi se implementirale presude Evropskog suda za ljudska prava i drugih sudova.

Niska očekivanja

- Uz ovakvu retoriku teško je očekivati pomak, posebno u smislu prevladavanja sukoba iz prošlosti, a i to je jedna od stavki unutar prioriteta koje smo dobili. Uzimajući u obzir trenutne odnose, ovakvim tempom teško je ispuniti bilo šta kada je u pitanju rok do marta. Očekivanja da nam se progleda kroz prste i odredi datum početka pregovora i prije ispunjavanja uvjeta imaju osnova, ali to nam ne može biti vodilja - ističe Plakalo.

Najavljenu posjetu predsjednice EK Ursule fon der Lajen (Von der Leyen) vidi kao dokaz podrške administracije EU i očekuje da bude maksimalno iskorištena. Očekuje, također, da bh. zvaničnici dobiju još jedan podsjetnik na neispunjene obaveze, jer zakoni koji trebaju biti usvojeni do marta stoje u ladicama.

Kreatori vlastitog uspjeha

Ako ćemo se konstantno voditi poklonima, bez oblikovanja države iz dejtonske u briselsku, onda se svi trebamo zapitati koja je suština ulaska u EU, navodi Plakalo.

- Dosta je i poređenja s drugim zemljama, posebno Ukrajinom, i vrijeme je da se zasuču rukavi i da budemo kreatori vlastitog uspjeha - kaže Plakalo.