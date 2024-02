Vijeće za implementaciju mira relevantno za imenovanje Šmita

Džejms Obrajan (James O'Brien), pomoćnik državnog sekretara SAD Entonija Blinkena (Antony Blinken) danas se posebno osvrnuo o lažnim tvrdnjama o imenovanju Ureda visokog predstavnika.

Obrajan je danas održao predavanje na Fakultetu političkih nauka na temu "Odnosi SAD i BiH". Tom prilikom otklonio je sve sumnje oko imenovanja Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

Bonske ovlasti

- Želim se sada osvrnuti na lažne tvrdnje o Uredu visokog predstavnika. Dejtonski sporazum uključuje i Aneks 10 u kojem strane “traže imenovanje visokog predstavnika” koji bi imao “krajnje ovlasti... za tumačenje ovog sporazuma u vezi sa civilnom provedbom mirovnog rješenja.”

To uključuje i takozvane bonske ovlasti koje predstavljaju plenarne i dalekosežne ovlasti koje on može i treba koristiti kad je neophodno. Kada to uradi, SAD će ga podržati - rekao je Obrajan.

On je dodao kako neki kažu da Vijeće sigurnosti UN-a mora imenovati visokog predstavnika.

Odgovor generalnog sekretara UN-a

- To je pogrešno. Prema Dejtonskom sporazumu, Vijeće sigurnosti UN-a ne odlučuje ni o prisustvu međunarodnih trupa ni o OHR-u.

Kada je generalnom sekretaru UN-a postavljeno ovo pitanje prošlog jula, on je dao jasan i konačan odgovor: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je tijelo koje je relevantno za imenovanje visokog predstavnika. Svaki drugi odgovor je potpuno pogrešan - poručio je Obrajan.