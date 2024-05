Privremene izmjene u saobraćaju zbog "Sarajevo maratona 2024"

U Sarajevu se danas održava "Sarajevski maraton 2024" zbog čega dolazi do privremenih izmjena u režimu saobraćaja.

Trka se odvija danas od 07:30 do 13:30 sati, zahvatit će niz ulica duž trase koja obuhvata START sa Obale Isa bega Isakovića, Novi most Vijećnica, Obalu Kulina bana, Maršala Tita, Zmaja od Bosne, pa sve do cilja na istoj lokaciji.

Tokom ovog vremenskog perioda, tramvajski i trolejbuski saobraćaj će biti privremeno obustavljen duž trase trke, dok će autobuske i minibuske linije koje prolaze istom trasom biti ili obustavljene ili preusmjerene alternativnim rutama prema uputama policijskih službenika na terenu.