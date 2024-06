Pobrić: Suštinski nema ništa sporno u izboru Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH

Profesor ustavnog prava i pravni ekspert Nurko Pobrić tvrdi da suštinski nema ništa sporno u izboru Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da su sadašnje i bivše sudije na neki način bili bliski nekoj političkoj stranci.

Osvrnuo se i na prigovore opozicionih stranaka koje su kazale da tokom sjednice nisu mogle birati, budući da je bio samo jedan kandidat.

- Isto bi bilo da se hipotetički prijavio samo jedan kandidat koji ispunjava uslove, jer ni u jednom propisu nije navedeno koliko kandidata mora biti. Stvar je tumačenja riječi "birati", a za mene je to glasati ili ne glasati za nekog kandidata - kazao je Pobrić za Fenu.

Ukoliko dođe do spora pred Ustavnim sudom, dodao je, sudije će protumačiti smisao te riječi, ali smatra da suštinski nema ništa sporno.

U slučaju da su bila predložena dva kandidata, navodi Pobrić, Vukoja bi opet bio izabran za sudiju Ustavnog suda.

- To je način na koji se to radi. Vladajuće stranke se unaprijed dogovore ko će biti izabran za sudiju, a tako su izabrani i Mato Tadić i Mirsad Ćeman, koji su bili bliski HDZ-u i SDA-u, mada se to zaboravlja - naglasio je.

Da bi bili izabrani, pojašnjava Pobrić, kandidati za sudiju Ustavnog suda BiH moraju ispunjavati uslove propisane Ustavom, da se radi o istaknutim pravnicima visokog moralnog ugleda i da imaju pravo glasa.

- Osim ovih, širokih i neprecizno postavljenih uslova, Ustav ne traži i ispunjenje drugih, konkretnih, odnosno detaljnije određenih uslova, kao što to čine ustavi ili zakoni mnogih zemalja, kao da sudije moraju biti određene starosne dobi, da imaju određen broj godina profesionalnog iskustva ili pojedina lična svojstva – kazao je.

Pobrić je naglasio da nijednim općim aktom nije regulisan postupak izbora sudija Ustavnog suda, što takav postupak čini netransparentnim i otvorenim za arbitrarnost i voluntarizam zbog nedostatka objektivnih pravila i principa.

- Zbog navedenih normativnih nedostataka o uslovima i postupku izbora sudija Ustavnog suda ostavlja se dosta prostora za neprimjeren utjecaj politike na sam proces, što je bio i jeste slučaj kod izbora svih sudija Ustavnog suda BiH, s tim što je posljednji slučaj Marin Vukoja izazvao prilično neobjašnjivo naglašene i burne rasprave u političkim strankama, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i javnosti uopće, mada se, u osnovi, ne razlikuje od ranijih izbora sudija u Ustavni sud – zaključio je Pobrić.