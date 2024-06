Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić (US) glasao je jučer sa porodicom na lokalnim izborima u Srbiji, a sinoć je poručio da je pobijedila državotvorna ideja.

- Nema više kruga dvojke - sada je krug trojke. Čestitke listi Aleksandra Vučića. Nisam glasao na lokalnim izborima 2023. godine (jesam 2010. i 2011.), ali su me vrijeđali autošovinisti. 2024. jesam i opet me vrijeđaju. Do njih je, a ne do glasanja - napisao je Stevandić.