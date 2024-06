Zbog izvođenja radova na sanaciji saobraćajnice Safeta Hadžića (od raskrsnice Ulice Kraljice Jelene Švrakino I do HIFA pumpe na Mojmilu), od 6. juna do 16. augusta od 23.00 do 06.00 sati trolejbuski saobraćaj neće biti u funkciji.

U navedenom periodu noćni prevoz na liniji 107 Dobrinja-Jezero saobraćati će do okretnice Otoka, saopćeno je iz GRAS-a.