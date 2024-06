Akcija "Kurbani 2024": U Studentskom centru Islamske zajednice počela podjela trećina uplatiocima kurbana

U prostorijama Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas, trećeg dana Kurban-bajrama, počela je podjela trećina uplatiocima kurbana u okviru akcije „Kurbani 2024“.



Kako je izjavio dr. Bilal Memišević, voditelj Odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice, realizacija ovogodišnje akcije protiče uspješno. Prvi i drugi dan Bajrama su odgovorili na sve potrebe.

Poštuju šerijatske norme

Oni koji su iskazali želju, svoju trećinu kurbana mogu preuzeti danas i sutra.

- Danas smo, hvala Bogu, na vrijeme počeli, uredno i blagovremeno žrtvovali kurbane, uredno i blagovremeno ih rashladili i isjekli, onako kako to standardi i struka zahtijevaju. Danas i sutra smo u prilici da svima onima koji su bili dijelom akcije Rijaseta Islamske zajednice, a izrazili su želju da svoju trećinu kurbana preuzmu, predamo kurbane u Studentskom centru.

Pozivamo i one koji su učesnici da imaju sabura, ako bude trebalo sačekati nekoliko minuta da se uruči trećina, da to ne bude problem. Važno je da najkvalitetnije kurbansko meso dobiju kao kurban, da je provedena sva veterinarsko-sanitarna procedura, da je lijepo upakovano, te da su s njim u prilici da prave bajramske sofre u krugu svoje porodice - naveo je on.

Akcija „Kurbani“ realizuje se pod motom „Vaš kurban, naša odgovornost“, čime se šalje poruka o odgovornom odnosu Zajednice prema onome što joj je povjereno.

- Sada već možemo polahko početi sumirati akciju. Dosadašnje brojke, što smo do jutros uspjeli da konstatujemo, da zaključimo, akcija je prevazišla ono što smo očekivali i planirali. Povjerenje muslimana, članova Islamske zajednice u svoju Zajednicu, raste. Mi kao Zajednica, kao najodgovorniji za ovaj dio posla, ulažemo potreban trud da odgovorimo svim zahtjevima, kako bi svi bili što zadovoljniji - zaključio je Memišević.

Islamska zajednica je dokazala sposobnost da realizira ovu akciju poštujući šerijatske norme, kao i zahtjeve vremena. Nivo organiziranosti akcije podiže se svake godine, što potvrđuje i ovogodišnja akcija.

Različite ustanove

Oni koji su odlučili emanet žrtvovanja kurbana dati Islamskoj zajednici, mogu biti sigurni da je njihov kurban žrtvovan na šerijatski ispravan način i da će meso biti distribuirano tamo gdje je najpotrebnije.

Naime, u toku samog Bajrama veliki dio mesa se raspodijeli različitim ustanovama socijalnog, humanitarnog, zdravstvenog i obrazovnog karaktera. Osim jednokratnih podjela, Islamska zajednica tokom cijele godine vrši podjelu i prerađenog mesa ustanovama i pojedincima u stanju potrebe. (kraj)