Mujica Tinjak, bivši logoraš: Hadž je moja životna kruna, da sutra umrem, halal bilo

Mujica Tinjak iz Bjelimića kod Konjica ove godine u svojoj sedamdeset i petoj godini života obavio je hadž, kako kaže, bez ikakvih problema i teškoća.

- Jednostavno dobiješ energiju i snagu ni sam ne znaš odakle, Allahov je to dar - kaže hadžija Tinjak, bivši logoraš koji je iz Čapljine, gdje je otišao da živi kao osamnaestogodišnjak, protjeran 1993. godine.

Peta islamska dužnost

Bez igdje ičega se ponovo vratio u Konjic, a danas zahvaljuje Bogu što mu je omogućio da s dva miliona drugih hadžija i svojim Bošnjacima obavi petu islamsku dužnost.

- Znate kakav je onaj sistem bio, nije te uvodio u vjeru, nego izvodio iz nje. Nažalost, i ja sam bio dio tog tima. Ne daj Bože sad se u to vratiti. Kad sam skontao da je to prazno, da nema od toga ništa, vratio sam se ponovo svojim korijenima. Moj jedan prijatelj došao je mom babi i rekao mu da je njegov Mujica radio to i to, svašta nabrojao što ne valja. On mu je odgovorio: 'Nije mi drago što si mi to ispričao, to me boli, ali moj Mujica je otišao u svijet s korijenom, on ima temelj, i kad tad vratit će se on svom korijenu. I vratio sam se hvala Allahu - kaže Mujica, dodajući da je za babu obavio i umru.

Ističe kako je hadž emocija koja se doživljava osobno, i da ju je nemoguće prenijeti na drugoga.

- Ovo je moja kruna, životna kruna. Da sutra umrem, halal bilo. Ja sam zahvalan Allahu dž. š. na svakom davanju - poručio je hadžija Tinjak.

Obavljanje namaza, a posebno džume u Poslanikovoj džamiji, smatra Allahovim darom hadžijama.

Ovom prilikom pohvalio je i organizaciju ovogodišnjeg hadža.

Allah me počastio

- Kako su meni pričale hadžije prije kako je to bilo na Arefatu, ovo sada je kao da smo bili u hotelu sa četiri zvjezdice, eto da ne kažem pet. Toliko sam zadovoljan. Molim Allaha dž. š. da nagradi sve, posebno Rijaset Islamske zajednice na čelu s našim uvaženim reisul-ulemom Husein-ef. Kavazovićem što su nam ovo organizovali. Molim Allaha da ga poživi i podari mu svaki berićet - rekao je hadžija Tinjak.

Također je zahvalio i svome vodiču Ensaru Zalihiću i njegovoj supruzi Azra, ali svojim cimerima koji su mu pomagali i brinuli da mu ništa ne fali. Zahvalio je i ljekarskom timu koji je stalno brinuo o njihovom zdravlju.

- Mene je Allah počastio, dao mi je dobre saputnike na ovom putu, a posebno Nazif-ef. Kurtovića koji je o meni brinuo kao da sam mu babo - kazao je Tinjak.

Na kraju je poručio svima da stalno uče dove i mole Allaha da ih pozove sebi u goste.

- Materijalno ostaje, a ovo ide s nama, ako Bog da. Molim Allaha da pozove sve moje, ali i sve mlade, da što više omladine dođe ovdje i obavi hadž - kazao je hadžija Tinjak, dodajući kako se raduje povratku domovini i porodici, jer „porodičnu atmosferu ne može ništa zamijeniti“.