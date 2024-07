Najavljen najbolji ZEPS do sada: Organizatori pozvali kompanije iz BiH i svijeta da učestvuju u privrednom događaju godine

U Zenici je u srijedu održana prva službena pres-konferencija Generalnog BH sajma ZEPS 2024. tokom koje je istaknuto da se radi o privrednom događaju godine koji će biti organizovan od 1. do 5. oktobra, prenosi Anadolija.

Privredni događaj

Organizatori su istakli da se radi o privrednom događaju godine, uputivši poziv kompanijama iz zemlje i svijeta, a posebno regije Zapadnog Balkana, da učestvuju na sajmu ZEPS 2024. koji će, sigurni su, biti najbolje organiziran do sada.

Menadžerica marketinga i prodaje Samra Duraković – Gluhić iznijela je na početku nekoliko podataka, kazavši da je ukupni sajamski prostor ove godine 20.000 metara kvadratnih, te da je u 30 godina postojanja Sajam do sada okupio više od 12.000 izlagača, uz impresivnu posjećenost od blizu 1,5 miliona posjetitelja, čime je potvrđen njegov status ključnog privrednog događaja u Bosni i Hercegovini.

Predjsednik Tursko-bosanskohercegovačkog udruženja privrednika (TUBSIAD) Abdurrahman Uvak istakao je da će ova godina biti upamćena po povratku ZEPS-a.

- Želimo da ovaj sajam bude kao nekada i iz tog razloga država Turske i Istanbulska privredna komora su snažan partner Generalnog BH sajma ZEPS 2024. Posebno pozivamo biznismene iz Republike Turske koji direktno posluju u Bosni i Hercegovini da prepoznaju svoj interes i učestvuju na ovom sajmu - kazao je Uvak.

Ministar privrede Zeničko - dobojskog kantona Samir Šibonjić kazao je da je ministarstvo od javljanja same ideje ponovnog pokretanja Generalnog BH sajma ZEPS 2024. uzelo aktivno učešće u organizaciji.

Povratak ZEPS-a na tržište BiH

- Trudimo se maksimalno da ova ideja povratka ZEPS-a na tržište Bosne i Hercegovine prođe u najboljem redu. Koristim priliku da u ime Vlade i Ministarstva privrede Zeničko - dobojskog kantona pozovem sve naše privrednike da uzmu aktivno učešće u sajmu, da predstavimo našu privredu na nivou na kojem ona to zaslužuje. Ovogodišnji ZEPS je nagovještaj boljih dana za našu privredu, on je jedan od simbola Grada Zenice, Zeničko - dobojskog kantona a i zasigurno i Bosne i Hercegovine. Raduje me i podrška Grada Zenica. Zenica je mjesto gdje mi proslavljamo pobjede naše reprezentacije i mislim da će u oktobru ove godine Bosna i Hercegovina proslaviti pobjedu privrede. Zahvaljujem se Istanbulskoj privrednoj komori kao najvećoj komori na svijetu koja je potvrdila svoje učešće na ovogodišnjem ZEPS-u. Zahvaljujem se svim privrednicima u Bosni i Hercegovini koji su jedva dočekali da se Sajam ponovno pokrene. Mislim da ne postoji u regiji Zapadnog Balkana sajam sa boljim brendom kao što je ZEPS. Drago mi je da su Ministarstvo koje predvodim i Vlada Zeničko - dobojsko kantona dio ovog, već sada možemo reći, privrednog događaja godine - izjavio je Šibonjić.

Pomoćnica gradonačelnika Grada Zenica za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem Amra Mehmedić istakla je da će Grad Zenica dati svoj doprinos kroz prije svega ustupanje prostora, tj. sajamske površine na Kamberovića polju, kao i obezbjeđenje potrebnih dozvola i saglasnosti za postavljanje privremenih objekata i uređaja u okviru sajamskih manifestacija, odnosno obezbjeđenje prostornih pretpostavki za postavljanje sajamskih objekata i potrebne infrastrukture za organizaciju sajma.

- Važno je istaći da je Zenica ponovo domaćin domaćim i međunarodnim kompanijama, njihovim predstavnicima i mnogobrojnim gostima, i da smo veoma odlučni i posvećeni da Generalni BH sajam ZEPS 2024. ponovo zablista punim sjajem. U tom smislu Grad Zenica upućuje iskrenu dobrodošlicu svim učesnicima i gostima ovogodišnjeg ZEPS-a. Osjećajte se kao kod kuće, ostvarite vaše poslovne ciljeve i uživajte u ljepotama našeg grada. I na kraju, iskoristila bih priliku još jednom i pozvala sve zeničke kompanije i poduzetnike da uzmu učešće na ovogodišnjem ZEPS-u. Ovo je prilika da se svi oni predstave u najboljem svjetlu na najboljem mogućem mjestu najširoj domaćoj i inozemnoj poslovnoj javnosti - kazala je Mehmedić.

Menadžer Generalnog BH sajma ZEPS 2024. Sanel Ibrić se zahvalio svima koji su do sada doprinijeli organizaciji Sajma.

- Želim naglasiti da se osjeti jedan novi elan, nova i pozitivna energija i jednistvo u naporima da se ovaj put priredi ZEPS najbolji do sada kao vrhunski i najvažniji privredni događaj. ZEPS ove godine nudi izvanredan sajamski sadržaj, sa velikim brojem domaćih i stranih kompanija, razmjenu iskustava i što je najvažnije platformu za uspostavu novih kontakata i poslova - kazao je Ibrić i dodao da će ovogodišnji Generalni BH sajam ZEPS 2024. na svoj 30-togodišnji jubilej biti najbolji do sada.