Elvir Baljić, bivši bh. fudbaler i reprezentativac, slavi 50. rođendan

U ljeto 2002. godine ponovo se vraća u Tursku, odnosno u Galatasaraj, gdje ostaje sve do 2004. godine, kada prelazi u Konjaspor. Godine 2005., potpisao je za Ankaragucu, a sredinom 2006. za Istanbulspor, gdje je ostao sve do kraja svoje fudbalske karijere, odnosno do 2008. godine.

1885. - Njemački filozof Ernst Bloh (Bloch), jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka, rođen je na današnji dan. Završio je studije filozofije, fizike i muzike i doktorirao u Vircburgu, a univerzitetsku karijeru je počeo 1918. u Lajpcigu. Poslije dolaska nacista na vlast 1933. izbjegao je iz Njemačke i u emigraciji u Švajcarskoj, potom u SAD, bio jedan od najistaknutijih antifašista. Predavao je filozofiju na Univerzitetu u Lajpcigu od 1948. do 1957., kad su mu vlasti Istočne Njemačke zabranile rad zbog toga što je kritikovao razvoj marksističke misli u toj zemlji, čime je navukao na sebe gnjev najviših komunističkih funkcionera. Poslije prelaska u Zapadnu Njemačku, od 1961. do smrti, 1977., bio je profesor na Univerzitetu u Tibingenu. Djela: "Duh utopije", "Tomas Mincer kao teolog revolucije", "Tragovi", "Nasljeđe ovog vremena", "Sloboda i poredak", "Subjekt-objekt" , "Princip nade" , "Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo", "Tibingenski uvod u filozofiju".

Rođen general Armije RBiH Mehmed Alagić

1947. - U selu Fajtovci, općina Sanski Most, rođen general Armije RBiH Mehmed Alagić. Po izbijanju agresije na BiH (1992. – 1995.) bio je u sastavu 17. krajiške brigade, kada ustrojava vojsku i postaje komandant Operativne grupe Bosanska krajina. Nakon kratkog vremena postaje komandant 3. Korpusa Armije RBiH. Na toj dužnosti ostaje kratko, jer na njegovu incijativu dolazi do formiranja 7. korpusa Armije BiH. Postaje komandant 7. Korpusa ARBiH te biva unaprijeđen u čin generala Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mehmed Alagić je, uz generala Dudakovića, prvi koji je od jednog korpusa napravio zaokruženu cjelinu. Skupa s nekoliko krajiških komandanata (prije svega Fikretom Ćuskićem, Sakibom Mahmuljinom, Asimom Koričićem i Rasimom Imamovićem), Alagić je "pozajmio" nekoliko brigada iz već postojećih korpusa, i uz jezgro, 17. krajišku, oformio nekoliko novih. Korpus je ubrzo dobio naziv "krajiški", mada u njemu Krajišnici, po broju, nisu dominirali. Poslije rata, na vlastiti zahtjev, biva penzionisan i prihvata se dužnosti prvog poslijeratnog gradonačelnika Općine Sanski Most. Sanski Most postaje utočište za sve prognane Bošnjake iz 51 općine BiH. Generalovo srce prestalo je da kuca u večernjim satima 7. marta 2003. godine u Sanskom Mostu.

1951. - Rođena Anđelika Hjuston (Anjelica Huston), američka glumica, koja je osvojila Oskara, 1985., za sporednu ulogu u krimi drami “Čast Prizzijevih” koju je režirao njen otac Džon (John). Tako je porodica Hjuston postala prva u historiji koja je osvojila tu nagradu tokom tri generacije (osim nje, osvojio ju je i njen otac Džon te njegov otac Valter). Anđelica je nastupila i u posljednjem filmu svog oca “Mrtvi” iz 1987., koji je te godine umro. Kasnije je igrala u popularnoj komediji “Porodica Addmas” i njenom nastavku, humorističkim dramama “Porodica čudaka” i “Panika pod morem”, a za mini seriju “Iron Jawed Angels” osvojila je Zlatni globus. Okušala se kao i rediteljica u filmovima „Bastard Out of Carolina“, “Agnes Browne” i “Riding the Bus with My Sister”.

1960. - Ena Begović, hrvatska glumica koja je ostala zapamćena kao jedna od najljepših glumica te žena izrazite senzualnosti i velike harizme, rođena je na današnji dan. Debitovala je u filmu “Ivan Goran Kovačić”, a prvu zapaženiju ulogu ostvarila u filmu “Pad Italije”, 1981. godine. Međutim, pozorišne daske su joj donijele i slavu i priznanja. Punih 16 godina bila je prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, odigravši više od 20 glavnih uloga među kojima se izdvajaju Desdemona, kontesa Nera, barunica Castelli, Teuta, Ana Karenjina... U bogatoj 20-godišnjoj karijeri za svoje uloge dobila je niz priznanja i nagrada među kojima i Zlatnu arenu Pulskog festivala, a snimila je i više od deset filmova od kojih su najpoznatiji: “Glembajevi”, “Treća žena”, “Pad Italije” i “Četverored”. Poginula je u saobraćajnoj nesreći na otoku Braču, 15. augusta 2000. godine.

1967. - Umrla engleska pozorišna i filmska glumica Vivijen Li (Vivien Leigh), koja je stekla svjetsku slavu ulogom Skarlet O'Hare u američkom filmu "Prohujalo s vihorom", za koju je nagrađena Oskarom. Ostali filmovi: "Bura u čaši vode", "Požar nad Engleskom", "Cezar i Kleopatra", "Ana Karenjina", "Ledi Hamilton", "Tramvaj nazvan želja" (nagrada Oskar), "Rimsko proljeće gospođe Ston".

2012. - Preminuo Ernest Borgnajn (Borgnine), američki glumac, dobitnik Oskara, Zlatnog globusa i BAFTA-e. Film “Odavde do vječnosti” (1953.), u kojem je glumio okrutnog narednika "Fatsa", svrstao ga je među prva američka glumačka imena. Status karakternog glumca stekao je nastupima u filmovima “ Johnny Gitara” i “Loš dan u Black Rocku”. Godine 1955., nastupio je u filmskoj verziji televizijske drame “Marty”, a uloga mu je donijela Oskara za najboljeg glavnog glumca. Za doprinos filmu dobio je i svoju zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih.