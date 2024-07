Miroslav Krleža: 131. godišnjica jednog od najvećih hrvatskih i regionalnih pisaca 20. vijeka

Rođena Ita Rina, prva filmska diva Balkana

1907. - Ita Rina, jugoslavenska glumica, prva filmska diva Balkana, jedna od glavnih filmskih zvijezda u Njemačkoj i Čehoslovačkoj kasnih 1920-ih i ranih 1930-ih, rođena je na današnji dan. Glavna uloga u češkom filmu „Tonka s vješala“ često se proglašava njenom najboljom ulogom. Godine 1931., Rina se udala za Miodraga Đorđevića i promijenila vjeru iz rimokatoličke u pravoslavnu, te dobila novo ime - Tamara Đorđević. Iste godine, Rina je dobila ponudu iz Holivuda, ali ju je odbila zbog negodovanja supruga, te najavila povlačenje iz glumačke profesije. Njen posljednji film snimljen prije Drugog svjetskog rata bila je kriminalistička drama „Zentrale Rio“.

1911. - Rođen italijanski kompozitor Đan Karlo Menoti (Gian-Carlo Menotti), čije su opere s temama iz savremenog života, za koje je sam pisao libreta, stekle izuzetnu popularnost. U libretima je uspješno kombinovao dramatske situacije karakteristične za 20. vijek. Djela: opere "Konzul", "Medijum", "Amelija na balu", radio-opere "Djevojka i lopov", "Telefon", balet "Sebastijan".

1922. - Francuski modni kreator italijanskog porijekla Pjer Karden (Pierre Cardin) rođen je na današnji dan. Poznat je po svom avangardnom stilu i dizajnima iz kosmičkog doba. Stavljao je akcenat na geometrijske oblike i motive, često ignorišući žensku formu. Bavio se uniseks modom, ponekad eksperimentalno, ali ne uvijek praktično. Osnovao je svoju modnu kuću 1950. godine i predstavio "bubble dress" 1954. godine. Imenovan je ambasadorom UNESCO-a 1991., te ambasadorom FAO-a 16. oktobra 2009. godine.

1930. - Umro engleski pisac Artur Konan Dojl (Arthur Conan Doyle), ljekar po profesiji, koji se proslavio kriminalističkim romanima i pripovijetkama u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Šerlok Holms i njegov prijatelj dr. Votson, začevši tako detektivsku literaturu. Plemićku titulu je dobio 1902. za zasluge u odbrani britanskih interesa, posebno u drugom Burskom ratu. Poslije pogibije sina u Prvom svjetskom ratu odao se spiritualizmu. Djela: romani "Grimizna studija", "Pustolovine Šerloka Holmsa", "Uspomene Šerloka Holmsa", "Baskervilski pas", "Bijeli odred", "Izgubljeni svijet", "Veliki burski rat", studija "Istorija britanskog pohoda u Francuskoj i Flandriji", djelo o spiritualizmu "Historija spiritualizma", memoarska proza "Uspomene i pustolovine".

1940. - Rođen Ringo Star (Starr), bubnjar pop grupe "Beatlesi". Pjevao je u brojnim poznatim pjesmama “Beatlesa” (poput “Yellow Submarine” i “With a Little Help from My Friends” te Beatles verzije pjesme “Act naturally”), a napisao je pjesme “Don't Pass Me By” i “Octopus's Garden”.