Dok se čekaju dopune famoznog Zakona: U pitanju su sati za spas života mladog Adnana Šemića

U Božijim rukama je sve, ali dok god trun nade postoji i mi očekujemo da će biti dobro.



Kazao nam je to Adem Gačanica, daidža 22-godišnjeg Adnana Šemića iz Mostara koji je teško obolio od Wilsonove bolesti i kojem je hitno potrebna transplantacija jetre.

Gačanica se nada da će sutra Predstavnički dom Federalnog parlamenta na hitnoj sjednici promijeniti Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, a prema kojem donor mora biti srodnik, izvanbračni partner ili rodbina povezana s pacijentom.

Iako je Vlada FBiH na današnjoj hitnoj sjednici utvrdila dopune tog zakonskog rješenja i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru na usvajanje, a koje bi sutra Predstavnički dom trebao usvojiti, neophodna je procedura i u Domu naroda Federalnog parlamenta te potpis predsjednice Federacije BiH, kao i objava u Službenim novinama F BiH.

Stanje se pogoršalo

Gačanicu i cijelu porodicu brine hoće li njihov Adnan, čiji je donor Željko Mijailović iz Loznice, dočekati dopune famoznog Zakona.

- U pitanju su sati. Adnanovo zdravstveno stanje se zadnja dva, tri dana pogoršalo. Doktori u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru gdje leži već 25 dana daju sve od sebe, ali stanje je teško - kaže nam Gačanica, koji je, kako i sam priznaje iscrpljen od svega.

Iako niko od Adnanovih bližih srodnika nije mogao biti donor, nada porodici se ukazala kada im se preko društvenih mreža, kako nam je ispričao Gačanica, javio Mijailović.

Zajedno su išli u Tursku u dva navrata. Prvi put u decembru, kada su donoru ustanovili da ima višak kilograma i masnu jetru.

-Taj čovjek je nama toliko želio pomoći da je za dva mjeseca smršao 10 kilograma i uspio je skinuti masnoću. Drugi put, u martu su nas odbili na Etičkoj komisiji, a potom smo preko advokata ulagali žalbe, međutim, i od njihovog sudstva smo dobili odbijenicu, jer, zapravo, ni njihovi zakoni ne dozvoljavaju presađivanje jetre od osoba koje nisu u srodstvu. Bukvalno se sve bilo podudarilo, samo nas je korak dijelio do toga, ali , eto, nije se dalo. U međuvremenu nam se javila grupa ljekara, uspjeli smo i to nekako, koji su spremni doći u našu zemlju i uraditi transplantaciju,ali smo opet došli do zida - priča nam Gačanica.

Nije u tom stadiju

U utrci s vremenom, uz pomoć sugrađana, krenuli su u bitku za izmjene Zakona.

- Ne bi čak bio problem, to su posljednje informacije da dođu i doktori iz Zagreba koji bi u Tuzli uradili taj zahvat. Samo da ne bude kasno - kaže nam Gačanica.

Wilsonovu bolest ima i Adnanov brat, ali, kako kaže Gačanica, on, nasreću, nije u tom stadiju.

Wilsonova bolest ili hepatolentikularna degeneracija je rijetki nasljedni poremećaj koji se očituje u pretjeranom nakupljanju bakra u organizmu. Ovaj metal najviše se taloži u jetri i mozgu, što dovodi do ozbiljnog oštećenja ovih organa.Manifestira se simptomima poput bolesti jetre, promjena u živčanom sistemu, osteoporoze, anemije i kardiomiopatije. Ovi simptomi se obično javljaju u kasnoj adolescenciji ili čak kasnije u životu, oko 40. godine.