Borelj i Varhelji: Genocid u Srebrenici jedan je od najmračnijih trenutaka u modernoj evropskoj historiji

Visoki predstavnik Evropske unije Žozep Borelj (Josep Borrell) i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji (Varhelyi) izdali su zajedničko saopćenje povodom 29. godišnjice genocida u Srebrenici u kojem pozivaju političke lidere u BiH da “odbace retoriku podjela i djeluju s istinom, pravdom, povjerenjem i dijalogom”, ističući da u EU “nema mjesta za one koji negiraju genocid, pokušavaju prekrajati historiju i veličati ratne zločince”.

Historijske činjenice

Borelj i Varhelji navode da je genocid u Srebrenici prije 29 godina bio “jedan od najmračnijih trenutaka u modernoj evropskoj historiji”.

- Naša je dužnost da odamo počast sjećanju na više od 8.300 dječaka i muškaraca koji su sistematski ubijani u brdima oko Srebrenice. Pozivamo lidere da odbace retoriku podjela i djeluju s istinom, pravdom, povjerenjem i dijalogom - dodaju.

- Zacjeljivanje rana iz prošlosti zahtijeva priznavanje i poučavanje historijskih činjenica, odavanje počasti i sjećanje na žrtve, identifikaciju onih koji se još vode kao nestali i privođenje svih počinitelja pravdi. Ovo je ključno za suočavanje s korijenima mržnje koja je dovela do genocida. Moramo zajedno graditi mostove do pomirenja. Među nama nema mjesta za one koji negiraju genocid, pokušavaju prekrajati historiju i veličati ratne zločince - ističu.

Otvaranje pregovora

U saopćenju se navodi da je u martu 2024. godine Evropsko vijeće odlučilo da otvori pregovore o pristupanju EU s Bosnom i Hercegovinom.

- Ovo je ključna prilika za Bosnu i Hercegovinu da napreduje u reformama za jačanje demokratije, prosperiteta i sigurnosti za građane BiH i približavanje zemlje članstvu u EU. Ponavljamo našu nedvosmislenu opredijeljenost za budućnost Bosne i Hercegovine u EU kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje - stoji u saopćenju visokih zvaničnika EU.