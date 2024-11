"Sefer Halilović iznio zlato iz Bosne u Sandžak, Mustafa Hajrulahović organizovao ubistvo Safeta Zajke i Safeta Isovića"

Još jedna od gnusnih službenih zabilješki koje je državnom vrhu uputio Fikret Muslimović datira na 25. 6. 1993. godine, a u kojoj on naizgled samo prenosi "glasine koje kruže gradom“ na račun generala Sefera Halilovića i Mustafe Hajrulahovića. Prema pravilima djelovanja obavještajnih i bezbjedonosnih agencija, glasine nikada ne nastaju slučajno niti same od sebe već su, uvijek, vrlo smišljeno plasirane i usmjerene.

U ovoj "specijalnoj informaciji“ Fikreta Muslimovića očito je da su predmet "slučajnih glasina“ upravo one ličnosti koje su na stalnoj meti njegovih "specijalnih informacija“ i, također, tema "slučajnih glasina“ su iste one priče koje u svojim "specijalnim informacijama“ on obrađuje.