Radončić za Face TV: Seko, ne igraj se, Dodik pozivanjem na vojnu službu u Srbiji eventualno može napraviti krivično djelo, Benjaminu upozoravam kao što sam i Novalića, Bećirović crven i zelen kao lubenica, WTC nije američki

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić bio je gost emisije Face to Face sa Senadom Hadžifejzovićem.

Hadžifejzović: „Muslimović je bio sve vrijeme dio KOS-a?“

Radončić: „Gospodin Muslimović je prije rata bio visoki oficir KOS-a. KOS je imao samo 150 oficira. 1991. godine je bio sa Ratkom Mladićem u Hrvatskoj. Bakira je optužio gospodin Latić da je KOS-ovac. Bakir to nikada nije demantirao! Muslimović je postao mjera podvale čak i Islamskoj zajednici. Štetočina Muslimović mora da bude isključen iz političkog, vojnog i sigurnosnog života BiH. On je senilna baba!"

Hadžifejzović: „Postoji li još SBB?“

Radončić: „SBB je otišao da bi se vratio! Za velike naredne izbore ćemo biti mnogo veći faktor nego što neki mogu da pretpostave!“

Hadžifejzović: „Kako, šta, imate li neki plan? Sa Trojkom ili sami?“

Radončić: „Rezultati Trojke nisu onakvi kako je SBB očekivao, kako je narod očekivao. Žrtvovali smo se da bi došlo do promjene. Da je Bakir izabran, ne bi bilo Vlade, Vijeća ministara. Očekujem da će se Trojka upaliti ove dvije godine i da će dati rezultate. Mislim da Trojka, uz priču o EU, mora da krene u razvojne projekte. Trojka nije koalirala sa SBB-om osim kad je bio član Predsjedništva u pitanju. SBB ne mora da bude u koaliciji u Brčkom. Izetbegović je pogodio da će SBB nestati, a ja mu kažem: SBB će mu se, kao Trump, za dvije godine brutalno vratiti! Mi imamo pobjedu Trumpa; naoružavaju se komšije… moramo da pravimo planove šta da radimo. Apelujem da pređemo na ekonomski patriotizam. Dinastija je pala, Sebija izgubila doktorat, direktorsku funkciju, Bakir više nije član Predsjedništva… Sa SDA niko ne želi i SDA nema nikakav koalicioni kapacitet.“

Hadžifejzović: „Sebija će da tuži sve one koji su govorili da respiratori ne valjaju. ‘Avaz’ je prvi, očekujete li?“

Radončić: „Mi ćemo se sa ponosom naći sa Sebijom u sudnici. Najpametnije joj je da se ne igra vraga! Neka tuži za klevetu! Imamo svjedočanstva u arhivama.“

Radončić: „Gospodin Muslimović je prije rata bio visoki oficir KOS-a. KOS je imao samo 150 oficira. 1991. godine je bio sa Ratkom Mladićem u Hrvatskoj. Pitanje KOS-a nije da ja pomažem Konakoviću. Možemo se vrlo brzo naći da organizujemo svoju odbranu. Ovo su haški dokumenti; mi to moramo dati u javnost. Dokumente mi je dao čovjek patriota kome je porodica stradala; imaju žigove Tribunala. Ne mogu biti ja u KOS-u nikako. Bakira je optužio gospodin Latić da je KOS-ovac. Bakir to nikada nije demantirao! KOS-ovcima ne možete ništa… to je zastara. Aktuelna vlast se treba vratiti novim vrijednostima da BiH krene naprijed.“

Hadžifejzović: „Je li Alija znao za to?“

Radončić: „Mi nećemo objaviti sve dokumente, jer imate užasne konstrukcije protiv Alagića, Orića, Rasima Delića. Muslimović je postao mjera podvale čak i Islamskoj zajednici. Štetočina Muslimović mora da bude isključen iz političkog, vojnog i sigurnosnog života BiH. On je senilna baba!“

Hadžifejzović: „Dodikovog čovjeka su stavili za pregovarača EU.“

Radončić: „Trojka mora praviti kompromise. Nije fer govoriti da su izdajnici. Moramo raditi sa Srbima i Hrvatima.“

Hadžifejzović: „Dodikova želja da momke iz BiH šalje u vojsku u Srbiju. Šta može da se desi?“

Radončić: „Dodiku bih poručio da se nepotrebno ne igra! Samopropagiranje odlaska u vojsku u Srbiju je krivično djelo. Ja sam bio pritvorenik sa najžešćim mjerama zabrane.”

Hadžifejzović: „U Sarajevu se gradi World Trade Center?“

Radončić: „WTC se pravi na Marindvoru. Oni su nas uplašili da dolazi američki investitor, a radi se o franšizi. Ovdje radi Bukvić 130.000 kvadrata. Benjamini poručujem da će biti optužena za krivično djelo kao Novalić, jer je to Bukvićeva investicija, a ne američka! Neka radi Bukvić, ali ne varajte medije pričom da je to američka investicija.“

Hadžifejzović: „Kud gonimo?“

Radončić: „Moramo od Trojke tražiti razvoj. Pogledajte Albaniju, Beograd… Hajmo da gradimo i da radimo.“

Hadžifejzović: „Je li Vas Bećirović razočarao?“

Radončić: „Bećirović, kao i Trojka… dobili su sva vrata otvorena. To da vas prime nije dovoljno. Dobro je da je došao kao mlad čovjek, a s druge strane je neprepoznatljiv. Državnički refleks mu ponekad nije jača strana. S političke strane je lubenica: ni crven ni zelen!“