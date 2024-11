Zahiragić brani Kapidžića: "Cilj im je po svaku cijenu spriječiti njegov izbor za gradonačelnika Sarajeva"

Stranke trojke (SDP, NiP, Naša stranka) su zatražile hitnu smjenu Faruka Kapidžića (SDA) iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Naime, Kapidžić je na jednoj od ranijih sjednica pristao da se BiH izbaci iz termina "nacionalni spomenik BiH".

O svemu se oglasio Haris Zahiragić (SDA), te je kazao da s obzirom na memorandum te odluke, na kojoj stoji grb BiH, "podrazumijeva se da je to nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine".

- Članica Anđelina Ošap Gaćanović (SNSD) je ranije tražila da to budu nacionalni spomenici "u BiH" ili "iz BiH", što bi značilo da su oni nečiji tuđi nacionalni spomenici koji se samo nalaze u BiH, a na to Kapidžić i Mikulić nisu pristajali, zbog čega je rad te važne Komisije bio blokiran. Usput, ni takva Odluka nikada nije stupila na snagu, jer naknadno nisu usvojili zapisnik sa te sjednice. Također, upravo su Mikulić i Kapidžić pisali Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i OHR-u, upoznali ih sa tim problemom u Komisije radi kojeg članica Anđelina Ošap Gaćanović blokira rad Komisije i donošenje Odluka, te tražili njihovu instrukciju. Dakle, trojka je dvije godine kasnije otkrila "toplu vodu"? - kazao je.

Zahiragić je istakao da mu je zanimljivo da su iz trojke "tek sada sjetili da reagiraju na, kako kažu, izdaju", a što se, prema riječima Zahiragića, dogodilo prije dvije godine.

- Evidentno je pravi razlog ove kampanje protiv Faruka Kapidžića činjenica da je on, kao prepoznati borac protiv građevinske mafije, kandidat za gradonačelnika Sarajeva, a u čijoj nadležnosti je predlaganje nekih regulacionih planova za koje su stranke Trojke, NiP prije svega, kao i njihovi sumnjivi finansijeri, veoma zainteresovani. Dakle, cilj je po svaku cijenu spriječiti izbor Kapidzića za gradonačelnika Sarajeva - smatra Zahiragić.

On također ističe da je licemjerno što prozivaju Kapidžića ukoliko se uzme u obzir da su SDP-ovi poslanici u NSRS glasali za izbacivanje imena države iz naziva nacionalnih spomenika.

- Svakako, ne znam odakle im "obraz" za takvo saopštenje nakon izdaje svih državnih interesa u ovom mandatu, a posebno na ovu temu nakon glasanje zastupnika SDP-a u Narodnoj skupštini entiteta RS, a koje se desilo u ovom mjesecu, a prilikom kojeg su glasali za izbacivanje Bosne i Hercegovine iz naziva nacionalnih spomenika. Ne samo da su glasali za taj neustavni i opasni Zakon, nego su kasnije taj sporni Zakon branili u javnosti i tvrdili da je to u skladu s Dejtonom - kazao je i dodao:

- Dakle, sada su Faruk Kapidžić i Zoran Mikulić izdali interese Bosne i Hercegovine i oni su negativci, a Anđelina Ošap Gaćanović (kadar SNSD-a) je zaštitnik interesa Bosne i Hercegovine i njenih nacionalnih spomenika? Siguran sam da ni oni sami ne vjeruju u taj lažni narativ koji pokušavaju iskreirati. Simptomatično je i to što oko ove teme postoji konsenzus trojke i SNSD-a, potpuna Kordinacija Kluba Srba i Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamentarme skupštine BiH i Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, ali i potpuna sinergija medija iz entiteta RS, Beograda, prije svih RTRS-a i pojedinih sarajevskih medija sklonih trojci. Posebno je simptomatično to što je ova kampanja krenula tek nakon što je Faruk Kapidžić podnio zahtjev Predsjedništvu BiH da ga razriješi sa te funkcije. Međutim, nikakav "media plan" neće sakriti činjenicu da je trojka Dodikovom kumu na Vijeću Ministara BiH dala 100 milioma KM našeg novca, da su zastupnici SDP-a glasali ZA neustavni i opasni Zakon entiteta RS, kojim se ruši Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, da se u procesu protiv jučer uhapšenog ministra Prostornog uređenja KS Bojana Bošnjaka spominje pritisak dva predsjednika političkih stranaka - a ekskluzivno to su Konaković i Forto, kao ni to da je prošlo 45 dana od katastrofalne nesreće i tragedije u Jablanici, a da su do danas, zbog 50-tak metara uništene pruge, Željeznice FBiH već izgubile 13 miliona KM, a privreda BiH vjerovatno na desetine miliona KM. Možete lagati sve ljude neko vrijeme, možete lagati neke ljude sve vrijeme, ali ne možete lagati sve ljude sve vrijeme! - poručio je Zahiragić.