Ambasador Marfi: RS nema pravo na otcjepljenje, svako djelovanje u tom smjeru značilo bi njen kraj

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Majkl Marfi (Michael Murphy) izjavio je u intervjuu za BHT1, da retorika o secesiji Milorada Dodika je opasna stvar za BiH i cijeli Zapadni Balkan.

Dodao je da RS ni po Ustavu nema načina za otcjepljenje, te da bi svako djelovanje u tom smjeru značilo kraj RS.

- Ja ne mogu predviđati šta će gospodin Dodik uraditi ili šta neće, ali mogu reći nekoliko stvari o njegovim izjavama i djelima. Secesija i retorika o secesiji i aktivnosti su opasne za Bosnu i Hercegovinu, opasne su za sve njene građane, uključujući i stanovnike u Republici Srpskoj, i opasne su kada je riječ o sigurnosti Zapadnog Balkana kao regiona - kazao je Marfi.

Sjedinjene Američke Države podržavaju teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, kazao je Marfi i dodao da se to neće promijeniti u budućnosti.

- Ustav Bosne i Hercegovine jasno kaže - Bosna i Hercegovina je zemlja nasljednica Republike Bosne i Hercegovine, sa promijenjenom unutarnjom strukturom, prema kojoj postoje dva entiteta. To nije „unija dvije države“, dakle entiteti nisu države, nemaju prava na secesiju ili razdruživanje ili kakav god drugi termin gospodin Dodik želi da nađe za secesiju. U tom Ustavu to ne postoji. Republika Srpska jednostavno ne može postojati van Bosne i Hercegovine. Secesija Republike Srpske, razdruživanje ili koji god termin gospodin Dodik izmisli, to znači kraj Republike Srpske - poručio je ambasador Marfi.

Dodik se ponaša kao siledžija, nećemo više praviti ustupke

Ambasador SAD u BiH je istakao da međunarodna zajednica neće više činiti ustupke predsjedniku RS, te da su američke sankcije koje su izrečene zvaničnicima iz oba entiteta dale rezultate.

Govoreći o radu Ustavnog suda BiH i problemima u funkcionisanju ove institucije, ambasador Marfi je naglasio da SAD snažno podržavaju Ustavni sud BiH koji, kako je rekao, ima ključnu ulogu u provedbi Ustava BiH i vladavini prava.

- Također podržavamo prisustvo međunarodnih sudija u Ustavu Bosne i Hercegovine. Ne vjerujemo da je uklanjanje tih sudija ispravna stvar. Gospodin Dodik u osnovi se ponaša kao siledžija, ako mogu tako reći. On je odbio da imenuje sudije iz Republike Srpske. Pokušao je da umanji jurisdikciju Ustavnog suda u Republici Srpskoj. U suštini, stvorio je blokadu i krizu i zauzvrat traži nešto. On želi da natjera međunarodnu zajednicu i lokalne aktere da prihvate njegove zahtjeve u krizi koju je on stvorio. To je pogrešna stvar. Isto je radio i ranije kada je riječ o reformi policije, o prisustvu međunarodnih sudija i tužilaca u državnim institucijama. Ako napravite ustupak kao što smo radili u prošlosti, onda će on to „staviti u svoj džep“ i nikad ne ispuni svoj dio dogovora. Tako se slabi država Bosna i Hercegovina, a on se onda opet vrati i traži još više. Evo šta više nećemo uraditi. Nećemo više praviti ustupke siledžiji - kategoričan je Marfi.

Plan rasta Zapadnog Balkana velika prilika za BiH

Odgovarajući na pitanje može li Bosna i Hercegovina ispoštovati novi rok za ispunjavanje uvjeta za povlačenje sredstava iz Plana rasta, ambasador Marfi je naglasio da se to do sada nije dogodilo jer je Milorad Dodik odbio usvajanje dvije reforme.

- Plan razvoja Zapadnog Balkana je ogromna prilika za Bosnu i Hercegovinu. Zaostaju za drugim zemljama jer nisu priložili tu reformsku agendu Briselu koja bi bila odobrena da bi se došlo do prve tranše sredstava. Želim biti jasan zašto je tu zastoj, zato što je jedan pojedinac, gospodin Dodik, odbio prihvatiti dvije reforme koje je Evropska unija tražila kao dio reformske agende. Prva se tiče osiguranja vijećima za državnu pomoć i Konkurentskom vijeću na osnovu zasluga. Druga reforma je Ustavni sud BiH. Evropska unija je jasno rekla da imaju očekivanja da budu imenovane sudije i da se poštuju odluke Ustavnog suda u provedbi tih odluka širom zemlje, uključujući i Republiku Srpsku. Gospodin Dodik je rekao: Ne, neću to uraditi! On kaže da podržava put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i želi ići tim putem. Ako je to istina, onda treba da prihvati ono što mu je izloženo na stol od strane EU. On je ovdje smetnja. On se redovno ponaša siledžijski prema ljudima da bi napravili određene ustupke i radi to zato što je to nekad uspijevalo. Mislim da je važno upravo sada da prestanemo da pravimo ustupke siledžiji i fokusiramo se na reforme i da se one provode. Reforme koje podrivaju Dejtonski mirovni sporazum nisu uopšte reforme i onda imate snage etnonacionalizma koje puno štete ovoj zemlji i njenim građanima - poručio je Marfi.

Govoreći o euroatlantskim integracijama i NATO putu Bosne i Hercegovine, ambasador Marfi je ponovio da SAD podržavaju težnje BiH da se pridruži NATO savezu.

- Suština NATO-a nisu aspiracije. Za ulazak u NATO treba puno marljivog rada, teških odluka, izgradnju kompromisa, političkog konsenzusa, a toga nije bilo dovoljno do sada. Nije bilo dovoljno reforme odbrambenog sistema u proteklih 8-9 godina. To nije problem samo za ovu vlast, to je bio problem i sa prethodnim vladama. Ako tražite pojedince koji su vas iznevjerili, to su sadašnji političari koji su na vlasti, i sadašnja opozicija. I jedni i drugi dijele krivicu. Može se to promijeniti, nije teško. Usvajajte reformski plan bez politizacije, provedite Pregled odbrane iz 2016. godine, puno se uložilo truda da bi se on napravio, a to sad stoji negdje na polici. Lako je napisati akcioni plan, ali ono što je bitno je provedba. Postoje i druge reforme koje su također bitne, o ljudskim resursima, strukturi jedinica... To nisu „seksi“ stvari poput dronova i helikoptera, ali bez tih stvari dronovi i helikopteri neće funkcionisati. Sjedinjene Američke Države podržavaju Oružane snage BiH i Ministarstvo odbrane i ostajemo posvećeni da radimo sa institucijama i političkim liderima koje žele napredak i žele da se stvari rješavaju. Mi ćemo nastojati to uraditi, ali taj drugi partner mora zasukati rukave i početi raditi svoj posao", kazao je, između ostalog, ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) u razgovoru za BHRT.